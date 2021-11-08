Ангелина Калинина – Мартина Тревизан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Ангелина Калинина (№52 WTA) проведет стартовый матч на турнире WTA 250 в Линце.



В первом раунде украинка сыграет против итальянки Мартины Тревизан (№113 WTA). Встреча состоится последним запуском на центральном корте после матча Миннен – Доден. Ориентировочное время начала матча – 21:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли один раз, на прошлой неделе Калинина выиграла очный матч на соревнованиях ITF в Нанте.



В следующем раунде победительница сразится против четвертой сеяной Вероники Кудерметовой из России (№32 WTA).

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