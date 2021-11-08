Увольнения не будет. Сульшер останется в МЮ до следующего матча

Норвежский тренер сохранит свой пост

  • 08.11.2021 18:02
  • 477 просмотров
  • 1 комментарий
Увольнения не будет. Сульшер останется в МЮ до следующего матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

После поражения 0:2 в дерби от «Манчестер Сити» многие ожидали, что Уле Гуннар Сульшер будет уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Однако руководство «Красных дьяволов» решило пока что не увольнять тренера, несмотря на то, что клубный футбол сейчас идет на 2-недельную паузу. Сульшер точно будет руководить командой в следующем матче АПЛ против «Уотфорда» (20 ноября).

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Источник — The Guardian

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Леонід Леонідович
    online
    Леонід Леонідович, 08.11.2021 18:20
    0
    Почему футболистом был Сольцкляер а сейчас Сульшер...😁
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