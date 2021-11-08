Увольнения не будет. Сульшер останется в МЮ до следующего матча

После поражения 0:2 в дерби от «Манчестер Сити» многие ожидали, что Уле Гуннар Сульшер будет уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Однако руководство «Красных дьяволов» решило пока что не увольнять тренера, несмотря на то, что клубный футбол сейчас идет на 2-недельную паузу. Сульшер точно будет руководить командой в следующем матче АПЛ против «Уотфорда» (20 ноября).

Сейчас «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.