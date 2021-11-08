Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Это был сезон взлетов и падений для меня»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подвела итоги сезона-2021, который для нее вчера завершился поражением от Жасмин Паолини в Линце:

«Через взлеты и падения, для меня с эмоциональной точки зрения этот сезон был как на американских горках. Но я не сдаюсь и не опускаю голову.

Я очень благодарна за возможность заниматься спортом, который я так люблю. Уже с нетерпением жду следующего сезона. Спасибо за вашу поддержку, она так много значит для меня!», - написала Ястремская в своем Инстаграме.