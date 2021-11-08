Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Это был сезон взлетов и падений для меня»

Украинская теннисистка подвела итоги сезона

  • 08.11.2021 17:50
  • 365 просмотров
  • 3 комментария
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Это был сезон взлетов и падений для меня»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Даяна Ястремская подвела итоги сезона-2021, который для нее вчера завершился поражением от Жасмин Паолини в Линце:

«Через взлеты и падения, для меня с эмоциональной точки зрения этот сезон был как на американских горках. Но я не сдаюсь и не опускаю голову.

Я очень благодарна за возможность заниматься спортом, который я так люблю. Уже с нетерпением жду следующего сезона. Спасибо за вашу поддержку, она так много значит для меня!», - написала Ястремская в своем Инстаграме.

Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 08.11.2021 18:38
    +1
    Треба в міжсізоння зробити глибокий аналіз програних матчів.особливо останього!
    А не просто як в першой частіні сізону чекати рішення суду (не тренуясь)та співати пісенкі.
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    Spectra
    Spectra, 08.11.2021 17:54
    0
    Ещё одна завершила сезон! Интересно кто-то поедет из на Челленджеры во из Франции, наверное если не Калинина то никто!
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    andi Mir
    online
    andi Mir, 08.11.2021 18:36
    -1
    Лучше сдайся и п..дуй в мацкву на очередную спермо-вечеринку. Хватит позорить Украину.Только впреть думай у кого глотать, справку бери что не принимали допинг там какой-то.
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