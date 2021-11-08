Леся ЦУРЕНКО: «Осталось выиграть всего четыре матча и титул мой. Легко»

Украинка осталась очень довольна своим выступлением в матче с теннисисткой из топ-30

  • 08.11.2021 17:45
  • 651 просмотр
  • 4 комментария
Леся ЦУРЕНКО: «Осталось выиграть всего четыре матча и титул мой. Легко»
© WTA. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала победу над Катериной Александровой в матче первого круга основы в рамках турнира в Линце.
 
«Последние два года я только смотрю, как другие играют. И вот наконец-то я тоже могу выступать и могу играть много матчей. Очень рада вернуться на корт. Когда ты травмирован продолжительное время, очень сложно наблюдать за тем, как другие люди играют, а ты только падаешь вниз в рейтинге. Сейчас я необычайно счастлива.
 
Удачные результаты в конце сезона связаны с тем, что я все еще свежая, совсем не устала и могу играть много матчей подряд. Чувствую, что имею много внутренних резервов, которые помогают мне сражаться. Но этот турнир очень непростой, потому что для завоевания титула нужно выиграть семь матчей за семь дней. Я уже выиграла три, осталось всего четыре и победа в кармане. Легко (смеется - прим.)», – сказала Леся.

В следующем матче Цуренко сыграет против Алисон ван Эйтванк из Бельгии.

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 08.11.2021 17:52
    +3
    Ну ну удачи
    Ссылка
    vedov
    online
    vedov, 08.11.2021 18:44
    0
    andi Mir, 08.11.2021 18:31
    Разве что на "шоблах кремля" где тебе и место.
    Мабуть Ви не читали новину про її виграш в росіянки "Леся виграла 15 із 19 останніх матчів проти росіянок". Росію можна здолати - лише перемагаючи...
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    andi Mir
    online
    andi Mir, 08.11.2021 18:31
    -2
    Разве что на "шоблах кремля" где тебе и место.
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    Александр Науменко
    Александр Науменко, 08.11.2021 18:10
    -2
    Мабуть, ця бельгійська "ящирка", стане кінцевой зупинкой.
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