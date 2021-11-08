Леся ЦУРЕНКО: «Осталось выиграть всего четыре матча и титул мой. Легко»

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала победу над Катериной Александровой в матче первого круга основы в рамках турнира в Линце.



«Последние два года я только смотрю, как другие играют. И вот наконец-то я тоже могу выступать и могу играть много матчей. Очень рада вернуться на корт. Когда ты травмирован продолжительное время, очень сложно наблюдать за тем, как другие люди играют, а ты только падаешь вниз в рейтинге. Сейчас я необычайно счастлива.



Удачные результаты в конце сезона связаны с тем, что я все еще свежая, совсем не устала и могу играть много матчей подряд. Чувствую, что имею много внутренних резервов, которые помогают мне сражаться. Но этот турнир очень непростой, потому что для завоевания титула нужно выиграть семь матчей за семь дней. Я уже выиграла три, осталось всего четыре и победа в кармане. Легко (смеется - прим.)», – сказала Леся.

В следующем матче Цуренко сыграет против Алисон ван Эйтванк из Бельгии.