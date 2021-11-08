Сергей ПАЛКИН: «Дентиньо всегда старался быть полезен»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал уход из клуба Дентиньо, у которого закончился контракт:

«Сегодня завершается более чем 10-летняя история выступлений Дентиньо за «Шахтер». Дебютировав в июле 2011 года на «Донбасс Арене», он 197 раз выходил на поле в оранжево-черной футболке, забил 29 мячей и выиграл вместе с командой 16 трофеев.

Дентиньо всегда старался быть полезен, в каждом матче играл с огромным желанием и самоотдачей. Важно и то, что как опытный игрок он помогал адаптироваться в клубе многим бразильским новичкам, внес свою лепту в развитие молодых футболистов.

Благодарю Дентиньо за годы, проведенные в «Шахтере», за профессионализм, за вклад в успехи команды и желаю новых интересных вызовов и ярких побед. Удачи и всего наилучшего».