Виктор ВАЦКО: «Шевченко не зря вызывал Бондаренко в национальную сборную»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу «Шахтера» над «Колосом» (3:1) в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

«Хочу отметить Мудрика, который отвечает на доверие тренера хорошей игрой. Кроме Михаила, я бы еще отметил Бондаренко. Я смотрю за ним на протяжении нескольких матчей. На мой взгляд, он может быть очень хорошей опцией в опорной зоне «Шахтера». Он спокоен с мячом, видит поле и принимает классные решения. Бондаренко не боится обострять игру, но ему нужно прибавлять в плане обороны. Шевченко не зря вызывал его в национальную сборную», - сказал Вацко.