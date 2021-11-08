Виктор ВАЦКО: «Шевченко не зря вызывал Бондаренко в национальную сборную»

Комментатор отметил молодого футболиста «Шахтера»

  • 08.11.2021 16:20
  • 2366 просмотров
  • 1 комментарий
Виктор ВАЦКО: «Шевченко не зря вызывал Бондаренко в национальную сборную»
© ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал победу «Шахтера» над «Колосом» (3:1) в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

«Хочу отметить Мудрика, который отвечает на доверие тренера хорошей игрой. Кроме Михаила, я бы еще отметил Бондаренко. Я смотрю за ним на протяжении нескольких матчей. На мой взгляд, он может быть очень хорошей опцией в опорной зоне «Шахтера». Он спокоен с мячом, видит поле и принимает классные решения. Бондаренко не боится обострять игру, но ему нужно прибавлять в плане обороны. Шевченко не зря вызывал его в национальную сборную», - сказал Вацко. 

Источник — Футбол 1/2/3

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    andi Mir
    online
    andi Mir, 08.11.2021 17:09
    0
    Ну да, вот почему этот талантливейший футболист постоянно играет в основе.
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