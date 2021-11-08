В матче с «Вересом» (3:0) Шахаб Захеди сделал второй хет-трик в чемпионатах Украины. Первый «трюк со шляпой» иранский форвард совершил, будучи игроком «Олимпика», 16 июля 2020 года в гостевом поединке «олимпийцев» против «Львова» (5:1). Захеди стал 8-м легионером, сделавшим более одного хет-трика в украинских чемпионатах. Причем среди иностранцев ранее дважды забивали по три мяча за игру в составе двух клубов только Жуниор Мораес и Михаил Поцхверия.
Легионеры, сделавшие более одного хет-трика в чемпионатах Украины
|
ХТ
|
Игрок
|
Страна
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
4
|
Максим ШАЦКИХ
|
Узбекистан
|
Динамо
|
08.06.2000
|
Ворскла (д)
|
3:0
|
|
|
|
|
27.04.2002
|
Металлист (д)
|
6:0
|
|
|
|
|
22.07.2002
|
Металлург З (д)
|
5:2
|
|
|
|
|
25.07.2004
|
Волынь (д)
|
3:0
|
4
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Бразилия
|
Металлург Д
|
29.11.2013
|
Ворскла (д)
|
4:1
|
|
|
|
Динамо
|
23.07.2016
|
Александрия (д)
|
5:1
|
|
|
|
Динамо
|
26.11.2016
|
Волынь (г)
|
4:1
|
|
|
|
Шахтер
|
24.08.2018
|
Олимпик (г)
|
5:2
|
2
|
Михаил ПОЦХВЕРИЯ
|
Грузия
|
Металлург З
|
05.06.1995
|
Нива Т (г)
|
6:1
|
|
|
|
Шахтер
|
26.05.1998
|
Нива Т (д)
|
5:0
|
2
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
Беларусь
|
Динамо
|
27.04.2002
|
Металлист (д)
|
6:0
|
|
|
|
|
10.06.2004
|
Арсенал (г)
|
6:1
|
2
|
БРАНДАУ
|
Бразилия
|
Шахтер
|
20.08.2005
|
Металлист (г)
|
5:1
|
|
|
|
|
18.11.2006
|
Металлург З (г)
|
3:0
|
2
|
Исмаэль БАНГУРА
|
Гвинея
|
Динамо
|
19.08.2007
|
Карпаты (д)
|
7:3
|
|
|
|
|
03.05.2008
|
Закарпатье (г)
|
4:1
|
2
|
Клейтон ШАВЬЕР
|
Бразилия
|
Металлист
|
11.05.2014
|
Карпаты (г)
|
4:2
|
|
|
|
|
09.11.2014
|
Ильичевец (г)
|
3:1
|
2
|
Шахаб ЗАХЕДИ
|
Иран
|
Олимпик
|
16.07.2020
|
Львов (г)
|
5:1
|
|
|
|
Заря
|
07.11.2021
|
Верес (д)
|
3:0
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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