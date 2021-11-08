Шахаб Захеди сделал второй хет-трик в чемпионатах Украины

Первый хет-трик в УПЛ иранский форвард сделал в июле 2020 года в рядах «Олимпика»

  • 08.11.2021 16:07
  • 431 просмотр
  • 1 комментарий
Шахаб Захеди сделал второй хет-трик в чемпионатах Украины
© ФК Заря. Шахаб Захеди

В матче с «Вересом» (3:0) Шахаб Захеди сделал второй хет-трик в чемпионатах Украины. Первый «трюк со шляпой» иранский форвард совершил, будучи игроком «Олимпика», 16 июля 2020 года в гостевом поединке «олимпийцев» против «Львова» (5:1). Захеди стал 8-м легионером, сделавшим более одного хет-трика в украинских чемпионатах. Причем среди иностранцев ранее дважды забивали по три мяча за игру в составе двух клубов только Жуниор Мораес и Михаил Поцхверия.

Легионеры, сделавшие более одного хет-трика в чемпионатах Украины

ХТ

Игрок

Страна

Клуб

Дата

Соперник

Счет

4

Максим ШАЦКИХ

Узбекистан

Динамо

08.06.2000

Ворскла (д)

3:0

 

 

 

 

27.04.2002

Металлист (д)

6:0

 

 

 

 

22.07.2002

Металлург З (д)

5:2

 

 

 

 

25.07.2004

Волынь (д)

3:0

4

ЖУНИОР МОРАЕС

Бразилия

Металлург Д

29.11.2013

Ворскла (д)

4:1

 

 

 

Динамо

23.07.2016

Александрия (д)

5:1

 

 

 

Динамо

26.11.2016

Волынь (г)

4:1

 

 

 

Шахтер

24.08.2018

Олимпик (г)

5:2

2

Михаил ПОЦХВЕРИЯ

Грузия

Металлург З

05.06.1995

Нива Т (г)

6:1

 

 

 

Шахтер

26.05.1998

Нива Т (д)

5:0

2

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

Беларусь

Динамо

27.04.2002

Металлист (д)

6:0

 

 

 

 

10.06.2004

Арсенал (г)

6:1

2

БРАНДАУ

Бразилия

Шахтер

20.08.2005

Металлист (г)

5:1

 

 

 

 

18.11.2006

Металлург З (г)

3:0

2

Исмаэль БАНГУРА

Гвинея

Динамо

19.08.2007

Карпаты (д)

7:3

 

 

 

 

03.05.2008

Закарпатье (г)

4:1

2

Клейтон ШАВЬЕР

Бразилия

Металлист

11.05.2014

Карпаты (г)

4:2

 

 

 

 

09.11.2014

Ильичевец (г)

3:1

2

Шахаб ЗАХЕДИ

Иран

Олимпик

16.07.2020

Львов (г)

5:1

 

 

 

Заря

07.11.2021

Верес (д)

3:0

 

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Михаил Грозный
    online
    Михаил Грозный, 08.11.2021 17:17
    0
    В Иране бы ему это не удалось.
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