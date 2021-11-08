В матче с «Вересом» (3:0) Шахаб Захеди сделал второй хет-трик в чемпионатах Украины. Первый «трюк со шляпой» иранский форвард совершил, будучи игроком «Олимпика», 16 июля 2020 года в гостевом поединке «олимпийцев» против «Львова» (5:1). Захеди стал 8-м легионером, сделавшим более одного хет-трика в украинских чемпионатах. Причем среди иностранцев ранее дважды забивали по три мяча за игру в составе двух клубов только Жуниор Мораес и Михаил Поцхверия.

Легионеры, сделавшие более одного хет-трика в чемпионатах Украины