Виктор ЛЕОНЕНКО: «Реал должен был проигрывать Шахтеру»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение «Шахтера» от мадридского «Реала» (1:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«По игре «Реал» должен был проигрывать «Шахтер». После разгромной победы в Киеве тренер мадридцев не смог настроить своих футболистов на домашнюю игру. Самое страшное, что «Шахтер» допускает детские ошибки и все качество игры смазывается», - сказал Леоненко.