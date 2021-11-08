Виктор ЛЕОНЕНКО: «Реал должен был проигрывать Шахтеру»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение «Шахтера» от мадридского «Реала» (1:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.
«По игре «Реал» должен был проигрывать «Шахтер». После разгромной победы в Киеве тренер мадридцев не смог настроить своих футболистов на домашнюю игру. Самое страшное, что «Шахтер» допускает детские ошибки и все качество игры смазывается», - сказал Леоненко.
Источник — Футбол 1/2/3
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