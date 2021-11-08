Вызывает гордость. Зеленский поздравил NaVi с триумфом на мейджоре

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Instagram поздравил киберспортивную команду Natus Vincere с победой на PGL Major Stockholm 2021.
«Киберспорт существенно отличается от привычных для многих видов спорта. В нем свои правила, совсем другая картинка. Но у них гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Успех или поражение дарят такие же эмоции, мастерство спортсмена также заметно даже невооруженным глазом, а победа соотечественников вызывает такую же гордость.
Вчера украинский киберспортивный клуб Natus Vincere одержал выдающуюся победу в Стокгольме. Впервые в своей истории NaVi выиграли Major-турнир по Counter-Strike: Global Offensive, став лучшей командой среди 24 сильнейших участников со всего мира. Заслуженная победа!
В скором времени трофей PGL Major Stockholm прибавится ко многим другим кубкам на базе NaVi в Киеве. Одерживайте как можно больше побед для себя и для Украины!» - написал Зеленский.
Источник — Sport.ua
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Там же два чела с России тоже.
Зеля уйди пока сам честно. Потом будет же поздно.
Там же два чела с России тоже.
Зеля уйди пока сам честно. Потом будет же поздно.
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