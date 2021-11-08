Вызывает гордость. Зеленский поздравил NaVi с триумфом на мейджоре

Президент Украины не прошел мимо победы Natus Vincere на PGL Major Stockhoml 2021

  • 08.11.2021 15:25
  • 857 просмотров
  • 8 комментариев
Вызывает гордость. Зеленский поздравил NaVi с триумфом на мейджоре
© Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Instagram поздравил киберспортивную команду Natus Vincere с победой на PGL Major Stockholm 2021.

«Киберспорт существенно отличается от привычных для многих видов спорта. В нем свои правила, совсем другая картинка. Но у них гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд. Успех или поражение дарят такие же эмоции, мастерство спортсмена также заметно даже невооруженным глазом, а победа соотечественников вызывает такую ​​же гордость.

Вчера украинский киберспортивный клуб Natus Vincere одержал выдающуюся победу в Стокгольме. Впервые в своей истории NaVi выиграли Major-турнир по Counter-Strike: Global Offensive, став лучшей командой среди 24 сильнейших участников со всего мира. Заслуженная победа!

В скором времени трофей PGL Major Stockholm прибавится ко многим другим кубкам на базе NaVi в Киеве. Одерживайте как можно больше побед для себя и для Украины!» - написал Зеленский.

 

 

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    bullyUA
    bullyUA, 08.11.2021 15:31 (изменен)
    +6
    Офшорник решил попиарится. А с родственниками Ярослава Журавля он не хочет встретиться?
    Ссылка
    SrnaNeSriPodNogi
    SrnaNeSriPodNogi, 08.11.2021 16:05
    +3
    Малорос поздравил ватных малоросов. Это что стоит целой новости на ресурсе?Лучше б осел офшорно- оманский напившостый в контру играл, так бы и деньги через Панаму не пришлось бы прогонять. Хотя он на месте недопрезидента харю вон какую откормил, а если б играл эту х...ню, то представляю этого нового юзика.
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    SrnaNeSriPodNogi
    SrnaNeSriPodNogi, 08.11.2021 16:08
    +2
    Pop Pop, 08.11.2021 16:00
    Там три чела из России))Всех на колени,как вы могли,извиняйтесь,это враги,как мог президент Украины поздравить россиян
    Правильно, расеян надо резать а не поздравлять. Ещё не долго этого зелёного позорища, а потом послушаем как громко плачут перед смертью ватаны-малоросы и кацапы.
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    belerilf1
    belerilf1, 08.11.2021 15:32
    0
    забыть за этого ущербного надо до следующих выборов
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    Octopus
    online
    Octopus, 08.11.2021 16:09
    -1
    Pop Pop, 08.11.2021 16:00
    Там три чела из России))Всех на колени,как вы могли,извиняйтесь,это враги,как мог президент Украины поздравить россиян
    Да хоть все россияне, сам клуб Natus Vincere - украинский. Когда в Доте победили Team Spirit, то у них писали, что победила российская команда. А то, что там было 2 украинца из 5 участников российские СМИ особо не волновало.
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    Умник
    Умник, 08.11.2021 15:44
    -2
    Аха ха)))
    Там же два чела с России тоже.
    Зеля уйди пока сам честно. Потом будет же поздно.
    Ссылка
    Умник
    Умник, 08.11.2021 16:01
    -3
    Pop Pop, 08.11.2021 16:00
    Там три чела из России))Всех на колени,как вы могли,извиняйтесь,это враги,как мог президент Украины поздравить россиян
    )))))
    Ссылка
    Pop Pop
    Pop Pop, 08.11.2021 16:00
    -5
    Умник, 08.11.2021 15:44
    Аха ха)))
    Там же два чела с России тоже.
    Зеля уйди пока сам честно. Потом будет же поздно.
    Там три чела из России))Всех на колени,как вы могли,извиняйтесь,это враги,как мог президент Украины поздравить россиян
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