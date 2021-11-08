ПАВЛОВ: «Шевченко молодец, что не побоялся принять клуб из подвала Серии А»

Специалист – о назначении легендарного украинца на пост наставника «Дженоа»

  • 08.11.2021 15:05
  • 740 просмотров
  • 3 комментария
ПАВЛОВ: «Шевченко молодец, что не побоялся принять клуб из подвала Серии А»
© Instagram. Николай Павлов

Известный украинский специалист Николай Павлов высказался о новом месте работы Андрея Шевченко, который возглавил итальянскую «Дженоа».

«Безусловно, я рад, что Андрей Шевченко возглавил команду из Серии А. Думаю, что у него все получится. Даже не сомневаюсь в этом. Очень важно, что рядом с ним будет хотя бы Мауро Тассотти, который долгое время был одним из его помощников во время работы в сборной Украины.

Уверен, что опыта у него уже достаточно, чтобы работать на клубном уровне. Многие тренеры, которые успешно работали в сборной, потом добивались также успеха на уровне клуба. Думаю, его тренерская карьера сложится так же, как и в сборной. На мой взгляд, самый красивый и самый качественный футбол сборная Украины в своей истории показывала именно при Андрее Шевченко. Считаю, что он проявил себя с наилучшей стороны. При нем, насколько я знаю, в сборной внутри коллектива всегда была позитивная атмосфера. Это тоже немаловажный фактор в работе тренера. В клубе Шевченко будет работать каждый день, поэтому у него будет еще больше времени для контакта с футболистами, чтобы доносить им свои принципы, чувствовать друг друга.

«Дженоа» аутсайдер Серии А? Ждать, пока пригласит чемпион Англии, тоже можно долго. Поэтому он молодец, что не побоялся принять команду, которая испытывает проблемы и пока что находится в нижней части турнирной таблицы. Это в «Динамо» или «Шахтере», кто бы их не тренировал, ты ниже второго места не опустишься, а в Серии А все команды сильные и там придется биться каждую неделю. Но будет вдвойне приятно, если он поднимет команду и тогда будут видны его труды в сложной турнирной ситуации», - сказал Павлов.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    alefteev77, 08.11.2021 15:37 (изменен)
    0
    Удивительно, что Павлов пишет такие вещи:
    "Уверен, что опыта у него уже достаточно, чтобы работать на клубном уровне. Многие тренеры, которые успешно работали в сборной, потом добивались также успеха на уровне клуба."
    -
    Если посмотреть на Марчелло Липпи, то он возглавил сборную Италии (которую привел к победе на ЧМ-2006), уже после того как добился практически всего на клубном уровне. Марчелло Липпи прошел путь от низших дивизионов до чемпиона Италии, победы в Лиги Чемпионов. Это только в Украине тренеры набираются опыта на посту главного тренера сборной Украины.
    -
    Если такие вещи пишет сам Павлов, то печальное состояние дел в украинском футболе.
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    belerilf1
    belerilf1, 08.11.2021 15:15
    -4
    бедному Шеве кто-то кинул кость, а он уже молодец, как-будто между Интером и Дженоа выбрал вторых. кроме американцев его никто бы не мог пригласить в серьёзный клуб, так звёзды на небе совпали, и естественно Шева ухватился за такую халяву. молодец млин.
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    belerilf1
    belerilf1, 08.11.2021 15:12
    -5
    Шевченко молодец что не побоялся получать 1.8 млн долларов в год за работу которую будут выполнять его помощники
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