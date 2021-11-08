Михаил МУДРИК: «Шахтер догнал Динамо? Мы же обогнали их!»

Хавбек «горняков» – о лидерстве в турнирной таблице

  • 08.11.2021 14:19
  • 906 просмотров
  • 4 комментария
Михаил МУДРИК: «Шахтер догнал Динамо? Мы же обогнали их!»
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Полузащитник «Шахтера» Михаил Мудрик рассказал о победе над «Колосом» (3:1), своем забитом мяче и выходе команды на первое место в таблице.

– Поединок подарил много эмоций фанатам «Шахтера» и «Колоса». Игра понравилась?
– Да, очень, в первую очередь это победа своей команды. «Колос» – молодцы, хороший клуб, они показали хорошую игру.

– Роберто Де Дзерби очень эмоционально отреагировал на твой гол. Что бы это могло значить?
– Наверное, он был рад, что мы забили. Он всегда меня просил бить по воротам, и вот я прислушался к его совету.

– Впервые в карьере так эффектно забил?
– Можно и так сказать. Все отрабатывается на тренировках, и в игре получилось.

– Какую установку давал тренер перед выходом на поле?
– Просил много открываться за спину, в глубину отыгрывать, брать инициативу на себя, обыгрывать один в один, обострять и изменить счет с 2:1.

– Когда Михаил Мудрик придумает оригинальное празднование по примеру Фернандо?
– Сначала надо начать больше забивать, а уже потом буду думать, как праздновать голы.

– «Шахтер» догнал «Динамо» в турнирной таблице. Держали этот факт в голове?
– Догнали? Мы же обогнали их! Это то, к чему мы шли. Ранее у нас была оплошность, а сейчас «Динамо» допустило ошибку, так что теперь все зависит только от нас. Надо удерживать первое место и увеличивать отрыв.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 08.11.2021 14:27
    +3
    Бондаренко тоже подтягивайте, тоже очень талантливый парень.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 08.11.2021 14:26
    +2
    следующий отбор должен стать основным левым вингером в сборной, не тормози.
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 08.11.2021 14:28
    +1
    Мишаня тролль
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 08.11.2021 14:25 (изменен)
    0
    инстаграмшик стал футболистом, вот что значит попасть на талантливого тренера.
    Ссылка
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