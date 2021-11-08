ДЕНИСОВ: «Оценивать работу Шевченко можно будет уже в следующем сезоне»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов высказался о новом месте работы Андрея Шевченко, который возглавил итальянскую «Дженоа».

«Украинец возглавил клуб Серии А. Андрей Шевченко с сегодняшнего дня главный тренер Дженоа. В клуб зашли американские инвесторы. Шевченко проявил себя, во-первых, как футболист, далее во главе сборной вошел в восьмерку лучших команд Европы.

Сейчас начинается его история в клубе. Первый сезон вообще будет сложно оценивать, так как он его даже не начинал. Он пришел в команду, которая не выигрывает уже девять матчей подряд. Таким образом, все понимают, что оценивать работу Андрея Шевченко можно будет уже в следующем сезоне. Хотя, посмотрим что будет в этом», - сказал Денисов.