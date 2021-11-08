ДЕНИСОВ: «Оценивать работу Шевченко можно будет уже в следующем сезоне»

Известный журналист считает, что в этом сезоне украинскому специалисту дадут время на раскачку

  • 08.11.2021 13:55
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  • 2 комментария
ДЕНИСОВ: «Оценивать работу Шевченко можно будет уже в следующем сезоне»
© Twitter. Андрей Шевченко

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов высказался о новом месте работы Андрея Шевченко, который возглавил итальянскую «Дженоа».

«Украинец возглавил клуб Серии А. Андрей Шевченко с сегодняшнего дня главный тренер Дженоа. В клуб зашли американские инвесторы. Шевченко проявил себя, во-первых, как футболист,  далее во главе сборной вошел в восьмерку лучших команд Европы.

Сейчас начинается его история в клубе. Первый сезон вообще будет сложно оценивать, так как он его даже не начинал. Он пришел в команду, которая не выигрывает уже девять матчей подряд. Таким образом, все понимают, что оценивать работу Андрея Шевченко можно будет уже в следующем сезоне. Хотя, посмотрим что будет в этом», - сказал Денисов.

Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
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    Умник
    Умник, 08.11.2021 14:05
    +3
    Да будем на мегого
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    belerilf1
    belerilf1, 08.11.2021 13:59
    -1
    в Серии Б будем оценивать его работу
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