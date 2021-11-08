Катерина Козлова – Ван Сиюй. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Катерина Козлова (№145 WTA) проведет стартовый матч основной сетки на турнире WTA 250 в Линце.
В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против китаянки Ван Сиюй (№106 WTA). Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву, после встречи с участием Леси Цуренко.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сразится Эммы Радукану из Румынии (№20 WTA).
Источник — Sport.ua
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