Жозе МОУРИНЬО: «У нас очень хорошие отношения с Шевченко»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо ответил на вопрос, какой бы совет он дал Андрею Шевченко как тренеру.



«Советы давать не буду, но желаю ему всего наилучшего. У нас очень хорошие отношения с Шевченко, мы очень уважаем друг друга.



У Андрея был невероятный опыт работы со сборной Украины, он работал на Евро. У Шевченко-тренера уже очень хорошая база. А это не то же самое, что быть футболистом. Думаю, люди смотрят на него уже по-другому, не как на суперфутболиста, а как на тренера», – сказал Моуриньо.



Ранее Андрей Шевченко возглавил «Дженоа». Новый клуб украинца 21 ноября сразится против «Ромы» Жозе Моуриньо.