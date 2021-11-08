Жозе МОУРИНЬО: «У нас очень хорошие отношения с Шевченко»

Португальский специалист считает, что украинца уже воспринимают как тренера, а не бывшего футболиста

  • 08.11.2021 13:25
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Жозе МОУРИНЬО: «У нас очень хорошие отношения с Шевченко»
© ФК Челси. Андрей Шевченко и Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо ответил на вопрос, какой бы совет он дал Андрею Шевченко как тренеру.
 
«Советы давать не буду, но желаю ему всего наилучшего. У нас очень хорошие отношения с Шевченко, мы очень уважаем друг друга. 
 
У Андрея был невероятный опыт работы со сборной Украины, он работал на Евро. У Шевченко-тренера уже очень хорошая база. А это не то же самое, что быть футболистом. Думаю, люди смотрят на него уже по-другому, не как на суперфутболиста, а как на тренера», – сказал Моуриньо.
 
Ранее Андрей Шевченко возглавил «Дженоа». Новый клуб украинца 21 ноября сразится против «Ромы» Жозе Моуриньо.

Источник — Sportarena

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