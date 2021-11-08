Определен лучший игрок 14-го тура УПЛ

Нападающий «Зари» Шахаб Захеди в матче с «Вересом» оформил хет-трик

  • 08.11.2021 13:11
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Определен лучший игрок 14-го тура УПЛ
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Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 14-го тура УПЛ.
 
По итогам голосования победу одержал нападающий «Зари» Шахаб Захеди, который в матче с «Вересом» оформил хет-трик.
 
В состав экспертного совета вошли: Леонид Буряк, Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Артур Валерко, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Источник — УПЛ

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