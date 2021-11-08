Виктор ВАЦКО: «Нравится, что Де Дзерби продолжает гнуть свою линию»

Специалист – о поражении «Шахтера» в выездном матче с «Реалом»

  • 08.11.2021 12:56
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Виктор ВАЦКО: «Нравится, что Де Дзерби продолжает гнуть свою линию»
© ФК Шахтер Донецк

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал поражение донецкого «Шахтера» от мадридского «Реала» (1:2) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Против таких команд как Реал важно реализовывать свои моменты. Фундаментом Шахтера в центре поля стал Степаненко. Вся Европа выделяла атакующую игру Алана Патрика. Я не помню ранее случаев, когда болельщики Реала аплодировали украинскому футболисту. Мудрик впервые в карьере вышел в основном составе своей команды в Лиге чемпионов и не испугался громких имен в составе соперника. Если тренер продолжит доверять ему и вдохновлять, то он может дорасти до уровня игрока национальной сборной Украины.

Для руководства Шахтера дилемма, что им важнее: построение новой команды Де Дзерби или результат? Тренера много критикуют, но мне нравится, что он продолжает гнуть свою линию и играть с против фаворитов в Лиге чемпионов с позиции силы и своей футбольной философии», - сказал Вацко.

Источник — Футбол 1/2/3

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