След Берлускони. Известно, почему выбор Дженоа пал на Шевченко

Среди конкурентов украинца на пост тренера «красно-синих» был еще и Доменико Тедеско

  • 08.11.2021 12:38
  • 1670 просмотров
  • 3 комментария
След Берлускони. Известно, почему выбор Дженоа пал на Шевченко
© ФК Милан. Сильвио Берлускони и Андрей Шевченко

7 ноября итальянская «Дженоа» объявила о назначении на пост главного тренера 45-летнего украинца Андрея Шевченко, который подписал с «грифонами» контракт до 2024 года.
 
По информации источника, помимо Андрея Шевченко, который ранее покинул пост главного тренера сборной Украины и Андреа Пирло, освободившегося после работы в «Ювентусе», еще одним кандидатом на пост главного тренера «Дженоа» был экс-тренер московского «Спартака» — Доменико Тедеско. Однако в итоге новые владельцы клуба в лице американской компании 777 Partners утвердили на должность главного тренера «Дженоа» украинца Андрея Шевченко.
 
Также сообщается, что выбор в пользу Шевченко был также связан с тем, что 15 ноября нынешний президент «Дженоа» Энрико Прециози передаст бразды управления старейшим клубом Италии в руки нового президента «грифонов» – Альберто Зангрилло. Новый босс «Дженоа» в свою очередь является профессором медицины и личным врачом экс-президента «Милана» и Премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который в свое время купил Шевченко у киевского «Динамо», а потом стал близким другом его семьи, крестив старшего сына Шевченко – Джордана.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Bibenco
    Bibenco, 08.11.2021 13:05
    0
    Фотка зачётная, на ней показано абсолютно все.
    Ссылка
    8number
    online
    8number, 08.11.2021 13:02
    0
    Кстати, на 99 процентов уверен, что один из этих семиста партнеров сам Берлускони .
    Ссылка
    8number
    online
    8number, 08.11.2021 12:58
    0
    Не ну..итальянцы любят семью, это норм, ничего необычного.
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