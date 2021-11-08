След Берлускони. Известно, почему выбор Дженоа пал на Шевченко

7 ноября итальянская «Дженоа» объявила о назначении на пост главного тренера 45-летнего украинца Андрея Шевченко, который подписал с «грифонами» контракт до 2024 года.



По информации источника, помимо Андрея Шевченко, который ранее покинул пост главного тренера сборной Украины и Андреа Пирло, освободившегося после работы в «Ювентусе», еще одним кандидатом на пост главного тренера «Дженоа» был экс-тренер московского «Спартака» — Доменико Тедеско. Однако в итоге новые владельцы клуба в лице американской компании 777 Partners утвердили на должность главного тренера «Дженоа» украинца Андрея Шевченко.



Также сообщается, что выбор в пользу Шевченко был также связан с тем, что 15 ноября нынешний президент «Дженоа» Энрико Прециози передаст бразды управления старейшим клубом Италии в руки нового президента «грифонов» – Альберто Зангрилло. Новый босс «Дженоа» в свою очередь является профессором медицины и личным врачом экс-президента «Милана» и Премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который в свое время купил Шевченко у киевского «Динамо», а потом стал близким другом его семьи, крестив старшего сына Шевченко – Джордана.