Виктор ЛЕОНЕНКО: «Барселона забила Динамо случайный гол»

Специалист – об очередном поражении команды Мирчи Луческу в Лиге чемпионов

  • 08.11.2021 12:18
  • 740 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Барселона забила Динамо случайный гол»
© ФК Динамо Киев

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение «Динамо» от «Барселоны» (0:1) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Когда играешь с «Барселоной» - у тебя День отбора. Киевляне обязаны были брать очки с Барселоной, хотя и имели один по-настоящему голевой момент. «Барселона» тоже забила случайный гол», - сказал Леоненко.

Напомним, что в следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» 23 ноября будет принимать «Баварию».

Источник — Футбол 1/2/3

(11 голосов)

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Комментарии
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    StringerBell
    online
    StringerBell, 08.11.2021 13:04
    0
    Ну вообще такой Барселоне за два матча обязаны были забить хотя бы один гол
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 08.11.2021 12:57
    0
    Игроки Барселоны чисто случайно умеют принять мяч, чисто случайно умеют исполнить удар слета. Вообще индивидуальное мастерство: техника (культура) паса, техника приема мяча, техника удара - это все чистые случайности
    -
    Вообще удивительно слышать такие слова от Леоненко, которого Газаев заставлял пахать в Динамо Москва от расцвета до заката.
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