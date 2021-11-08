Виктор ЛЕОНЕНКО: «Барселона забила Динамо случайный гол»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение «Динамо» от «Барселоны» (0:1) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Когда играешь с «Барселоной» - у тебя День отбора. Киевляне обязаны были брать очки с Барселоной, хотя и имели один по-настоящему голевой момент. «Барселона» тоже забила случайный гол», - сказал Леоненко.
Напомним, что в следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» 23 ноября будет принимать «Баварию».
Источник — Футбол 1/2/3
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Вообще удивительно слышать такие слова от Леоненко, которого Газаев заставлял пахать в Динамо Москва от расцвета до заката.
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