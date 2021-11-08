Виктор ЛЕОНЕНКО: «Барселона забила Динамо случайный гол»

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение «Динамо» от «Барселоны» (0:1) в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Когда играешь с «Барселоной» - у тебя День отбора. Киевляне обязаны были брать очки с Барселоной, хотя и имели один по-настоящему голевой момент. «Барселона» тоже забила случайный гол», - сказал Леоненко.

Напомним, что в следующем туре группового раунда Лиги чемпионов «Динамо» 23 ноября будет принимать «Баварию».