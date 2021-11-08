ЛЕВЧЕНКО – о словах Шапаренко: «Это надо жестко карать и пресекать»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко резко отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко сказал в адрес нападающего «Ворсклы» Лукаса Рангела слово «черный».



«Я очень люблю Шапаренко как игрока, но если он позволяет себе расистские высказывания по отношению к другим игрокам, то это надо жестко карать и пресекать», – написал Левченко в твиттере.



Отметим, что Рангел доложил об инциденте после матча арбитру, который, по словам бразильца, сообщил, что также слышал оскорбления.