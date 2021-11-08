ЛЕВЧЕНКО – о словах Шапаренко: «Это надо жестко карать и пресекать»

Специалист считает, что расистским высказываниям не место в украинском футболе

  • 08.11.2021 11:12
  • 2302 просмотра
  • 8 комментариев
ЛЕВЧЕНКО – о словах Шапаренко: «Это надо жестко карать и пресекать»
© ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко (справа)

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко резко отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко сказал в адрес нападающего «Ворсклы» Лукаса Рангела слово «черный».
 
«Я очень люблю Шапаренко как игрока, но если он позволяет себе расистские высказывания по отношению к другим игрокам, то это надо жестко карать и пресекать», – написал Левченко в твиттере.
 
Отметим, что Рангел доложил об инциденте после матча арбитру, который, по словам бразильца, сообщил, что также слышал оскорбления.

Источник — Twitter

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Смеречук
    online
    Владимир Смеречук, 08.11.2021 11:24
    +1
    Не понял. Разве он белый? Он же вроде как негр. Шо не так?
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    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 08.11.2021 11:22
    +1
    простите малого, он просто туповат и не образован
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    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 08.11.2021 11:21
    +1
    Мало того что сепары так ещё и рассисты
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    Умник
    Умник, 08.11.2021 11:33
    0
    ENJOY--, 08.11.2021 11:22
    простите малого, он просто туповат и не образован
    То есть все которые становятся на колени перед матчем в Англии умные,а все которые в Италии тупые они на колено не становятся?
    Интересно.
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    Умник
    Умник, 08.11.2021 11:32
    0
    То есть мы должны смотреть дичь от Жени голого на унитазе?)))
    А Коля должен быть дисквалифицирован за слово "черный"?
    Мир сошел с ума
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    Vladdal
    online
    Vladdal, 08.11.2021 11:21
    0
    Дисквалификация матча на три и солидный штраф. Возможно и другим будет наука.
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    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 08.11.2021 11:21
    -2
    Да дайте уже -15 этим клоунам разок и после будут следить за языком. 1 звонок был в Харькове. Тепер. Вот с Полтавой. Минус очки клоунам. Команда г****ов
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    stopor2016
    online
    stopor2016, 08.11.2021 11:18
    -2
    А все одно це краще , ніж голубий.
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