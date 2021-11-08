ЛЕВЧЕНКО – о словах Шапаренко: «Это надо жестко карать и пресекать»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко резко отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко сказал в адрес нападающего «Ворсклы» Лукаса Рангела слово «черный».
«Я очень люблю Шапаренко как игрока, но если он позволяет себе расистские высказывания по отношению к другим игрокам, то это надо жестко карать и пресекать», – написал Левченко в твиттере.
Отметим, что Рангел доложил об инциденте после матча арбитру, который, по словам бразильца, сообщил, что также слышал оскорбления.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Интересно.
А Коля должен быть дисквалифицирован за слово "черный"?
Мир сошел с ума
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.