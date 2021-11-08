27 лет назад Шевченко дебютировал в составе киевского Динамо

Андрей вышел в матче против донецкого «Шахтера»

  • 08.11.2021 11:01
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27 лет назад Шевченко дебютировал в составе киевского Динамо
© ФК Динамо Киев. Андрей Шевченко

8 ноября 1994 года Андрей Шевченко дебютировал в составе киевского «Динамо».
 
Столичный клуб тогда обыграл «Шахтер» (3:1), а Шевченко в том сезоне забил всего один мяч в первенстве Украины. В следующем сезоне на его счету было уже 16 точных ударов, через десять лет он получил «Золотой мяч».
 
Отметим, что вчера Шевченко возглавил итальянский клуб  «Дженоа».

Источник — Sport.ua

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