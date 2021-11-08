27 лет назад Шевченко дебютировал в составе киевского Динамо

8 ноября 1994 года Андрей Шевченко дебютировал в составе киевского «Динамо».



Столичный клуб тогда обыграл «Шахтер» (3:1), а Шевченко в том сезоне забил всего один мяч в первенстве Украины. В следующем сезоне на его счету было уже 16 точных ударов, через десять лет он получил «Золотой мяч».



Отметим, что вчера Шевченко возглавил итальянский клуб «Дженоа».