Рейтинг ATP. Надаль опустился на шестое место, Зверев вернулся в топ-3

Хубер Хуркач обновил личное достижение

  • 08.11.2021 09:55
  • 278 просмотров
  • 0 комментариев
Рейтинг ATP. Надаль опустился на шестое место, Зверев вернулся в топ-3
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

На прошлой неделе мужчины сыграли Мастерс в Париже. Титул разыграли Новак Джокович и Даниил Медведев, которые занимают первые места в мировом рейтинге. Победил серб, который еще больше увеличил преимущество над остальными соперниками.
 
В первой десятке произошло несколько изменений. Александра Зверев подвинул Стефаноса Циципаса с третьей строчки, повторив личный рекорд. Рафаэль Надаль опустился уже на шестую позицию, пропустив вперед Андрея Рублева, который также повторил личное достижение. Поляк Хубер Хуркач обошел Янника Синнера и стал девятым, так высоко он еще не подымался.
 
Топ-10 рейтинга ATP


 
Что касается украинцев, то Илья Марченко потерял одну строчку, а Сергей Стаховский – две. Немного улучшили позиции Виталий Сачко, Владислав Орлов, Данил Калениченко и Илья Белобородько. У остальных ситуация немного хуже.
 
Украинцы в топ-750 рейтинга ATP


 
По результатам Чемпионской гонки определились все восемь участников Итогового турнира ATP. Это Новак Джокович, Даниил Медведев, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Андрей Рублев, Маттео Берреттини, Хуберт Хуркач и Каспер Рууд.

Чемпионская гонка ATP

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности