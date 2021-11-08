Рейтинг ATP. Надаль опустился на шестое место, Зверев вернулся в топ-3

На прошлой неделе мужчины сыграли Мастерс в Париже. Титул разыграли Новак Джокович и Даниил Медведев, которые занимают первые места в мировом рейтинге. Победил серб, который еще больше увеличил преимущество над остальными соперниками.



В первой десятке произошло несколько изменений. Александра Зверев подвинул Стефаноса Циципаса с третьей строчки, повторив личный рекорд. Рафаэль Надаль опустился уже на шестую позицию, пропустив вперед Андрея Рублева, который также повторил личное достижение. Поляк Хубер Хуркач обошел Янника Синнера и стал девятым, так высоко он еще не подымался.



Топ-10 рейтинга ATP





Что касается украинцев, то Илья Марченко потерял одну строчку, а Сергей Стаховский – две. Немного улучшили позиции Виталий Сачко, Владислав Орлов, Данил Калениченко и Илья Белобородько. У остальных ситуация немного хуже.



Украинцы в топ-750 рейтинга ATP





По результатам Чемпионской гонки определились все восемь участников Итогового турнира ATP. Это Новак Джокович, Даниил Медведев, Александр Зверев, Стефанос Циципас, Андрей Рублев, Маттео Берреттини, Хуберт Хуркач и Каспер Рууд.

Чемпионская гонка ATP