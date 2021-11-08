«Наполи» и «Верона» сыграли вничью (1:1) в матче 12-го тура чемпионата Италии.
Смотрите лучшие моменты матча:
События матча
|90'
|Никола Калинич (Эллас Верона) получает красную карточку.
|88'
|Даниэль Бесса (Эллас Верона) получает красную карточку.
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Эллас Верона).
Источник — Sport.ua
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