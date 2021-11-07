На те же грабли. Наполи не сумел победить Верону в Серии A, Калинич удален

7 ноября состоялись матчи 12-го тура чемпионата Италии.
«Наполи» и «Верона» сыграли вничью (1:1). Именно такой же ничейный результат в мае не позволил неаполитанской команде попасть в Лигу чемпионов 2021/22. У «Вероны» в конце игры был удален Никола Калинич, экс-форвард «Днепра».
«Наполи» набрал 32 очка и остался лидером Серии A, на очко меньше у «Милана», который проводит дерби с «Интером». У «Вероны» 16 очков и 10-я позиция.
Серия А. 12-й тур
«Наполи» – «Верона» – 1:1
Голы: Ди Лоренцо, 18 – Симеоне, 13.
Удаления: Бесса, 88. Калинич, 90+3 (оба – Верона).
«Удинезе» – «Сассуоло» – 3:2
Голы: Делофеу, 8, Фраттези, 39 (автогол), Бету, 51 – Берарди, 15, Фраттези, 28.
«Сампдория» – «Болонья» – 1:2
Голы: Торсби, 77 – Сванберг, 47, Арнаутович, 78.
«Лацио» – «Салернитана» – 3:0
Голы: Иммобиле, 31, Педро, 36, Луис Альберто, 69.
Турнирная таблица чемпионата Италии
Источник — Sport.ua
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