Его хотели увольнять. Артета показал второй результат по победам в Арсенале

Тренер лондонцев адаптировался в клубе

  • 08.11.2021 08:45
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Его хотели увольнять. Артета показал второй результат по победам в Арсенале
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» одержал минимальную победу над «Уотфордом» в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 1:0.

Главный тренер лондонской команды Микель Артета провел 100-й матч в качестве наставника лондонцев, одержав 54 победы.

Только один тренер за первые 100 матчей выигрывал большее количество встреч, чем Артета, – это Джордж Грэм, возглавлявший команду с 1966 по 1972 год — 56 побед.

Источник — Opta

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