Его хотели увольнять. Артета показал второй результат по победам в Арсенале

Лондонский «Арсенал» одержал минимальную победу над «Уотфордом» в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 1:0.

Главный тренер лондонской команды Микель Артета провел 100-й матч в качестве наставника лондонцев, одержав 54 победы.

Только один тренер за первые 100 матчей выигрывал большее количество встреч, чем Артета, – это Джордж Грэм, возглавлявший команду с 1966 по 1972 год — 56 побед.