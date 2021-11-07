11-й тур
Арсенал
1 : 0
Уотфорд
07.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дебют Конте в АПЛ. Эвертон и Тоттенхэм сыграли вничью, Арсенал взял 3 очка

7 ноября проходят матчи 11-го тура Английской Премьер-лиги

  • 07.11.2021 19:43
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Дебют Конте в АПЛ. Эвертон и Тоттенхэм сыграли вничью, Арсенал взял 3 очка
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

7 ноября проходят матчи 11-го тура Английской Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» в дебютной игре под руководством Антонио Конте в АПЛ сыграл вничью с «Эвертоном» (0:0).

В другом матче «Арсенал», имея численный перевес, победил «Уотфорд» (1:0). «Лидс» и «Лестер» разошлись миром (1:1).

АПЛ. 11-й тур

«Эвертон» – «Тоттенхэм» – 0:0

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Годфри, Делф (Дэйвис, 60), Аллан (Холгейт, 82), Таунсенд, Грэй (Гбамен, 90+3), Ришарлисон, Гордон.

«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Дайер, Ромеро, Регилон (Доэрти, 71), Эмерсон Роял, Хейбьерг, Скипп, Сон Хын Мин (Ндомбеле, 85), Лукас Моура (Ло Сельсо, 71), Кейн.

Предупреждения: Регилон, 12. Делф, 26. Ришарлисон, 69. Ромеро, 69. Ндомбеле, 87. Скипп, 90+4.

Удаление: Холгейт, 90+2.

Судья: Кавана (Англия).

7 ноября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

«Арсенал» – «Уотфорд» – 1:0 

Гол: Смит-Роу, 56.

Нереализованный пенальти: Обамеянг, 36 (вратарь)

«Арсенал»: Рамсдейл, Габриэл Магальяйнс, Томиясу, Уайт, Нуну Тавареш, Мэйтланд-Найлс, Локонга, Смит-Роу (Эль-Нени, 87), Сака (Мартинелли, 90+3), Ляказетт (Эдегор, 69), Обамеянг.

«Уотфорд»: Фостер, Нкулу, Каткарт (Флетчер, 90+4), Роуз, Кико Фемения, Сиссоко, Куцка, Озан Туфан (Жоау Педру, 62), Кинг, Сарр, Деннис (Кучо Эрнандес, 74).

Предупреждения: Кинг, 10. Локонга, 20. Томиясу, 30. Куцка, 31. Обамеянг, 52. Сиссоко, 54. Габриэл Магальяйнс, 80.

Удаление: Куцка, 89.

Судья: Френд (Англия).

7 ноября. Лондон. Стадион «Эмирейтс».

«Лидс» – «Лестер» – 1:1

Голы: Рафинья, 26 – Барнс, 28.

«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Льоренте, Стрейк, Форшоу (Крессуэлл, 90+1), Филлипс, Родриго, Рафинья, Джеймс, Харрисон (Робертс, 83).

«Лестер»: Шмейхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чаглар Сеюнджю, Кастань, Тилеманс (Уорд, 76), Ндиди, Барнс (Амарти, 71), Сумаре, Варди, Лукман (Мэддисон, 80).

Предупреждения: Рафинья, 27. Ндиди, 74.

Судья: Инглэнд (Англия).

7 ноября. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

Источник — Sport.ua

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