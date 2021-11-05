11-й тур
Эвертон
0 : 0
Тоттенхэм
07.11.2021 16:00

Эвертон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Обе команды хотят как можно скорее подняться в еврокубковую зону

  • 05.11.2021 15:21
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Эвертон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 ноября, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором ливерпульский «Эвертон» на домашнем стадионе «Гудисон Парк» примет лондонский «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

Эвертон

 

В прошлом сезоне «ириски» под руководством титулованного итальянского специалиста Карло Анчелотти неожиданно оказались за бортом еврокубков из-за неутешительных результатов в концовке. «Эвертон» занял лишь десятое место в турнирной таблице АПЛ, отстав от седьмого на три очка.

Отставка Анчелотти не заставила себя долго ждать, а на смену ему этим летом пришел 61-летний испанец Рафаэль Бенитес, ранее работавший в АПЛ в «Ливерпуле», «Челси» и «Ньюкасле». Пока получается не очень: после десяти туров «Эвертон» с 14 очками в активе занимает десятое место в турнирной таблице, а в последних трех поединках не набрал ни одного балла.

Тоттенхэм

 

Этим летом «шпор» возглавил португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, ранее работавший в «Вулверхэмптоне». Но долго проработать ему в Лондоне не удалось, поскольку после болезненного поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:3) председатель правления Даниєль Леви и руководство клуб провели экстренные переговоры, на которых было решено отправить наставника в отставку.

Новым главным тренером стал итальянец Антонио Конте, уже работавший в другом лондонском клубе – «Челси». Под его руководством «шпоры» пока провели только один поединок, в котором ввосьмером удержали победу над нидерландским «Витессом» (3:2) в Лиге Европы. В АПЛ новый наставник принял команду на девятой строчке турнирной таблицы, с отставанием в пять баллов от зоны Лиги чемпионов.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Тоттенхэм» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.45 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Эвертон»: Пикфорд – Коулман, Кин, Годфри, Холгейт, Таунсенд, Маркес, Ивоби, Дэвис, Грэй, Ришарлисон.

«Тоттенхэм»: Льорис – Санчес, Дайер, Регилон, Эмерсон, Моура, Хейбьерг, Скипп, Алли, Кейн, Хын Мин.

7 ноября, воскресенье

«Эвертон» – «Тоттенхэм»
Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк». 16:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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