В воскресенье, 7 ноября, состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором ливерпульский «Эвертон» на домашнем стадионе «Гудисон Парк» примет лондонский «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

Эвертон

В прошлом сезоне «ириски» под руководством титулованного итальянского специалиста Карло Анчелотти неожиданно оказались за бортом еврокубков из-за неутешительных результатов в концовке. «Эвертон» занял лишь десятое место в турнирной таблице АПЛ, отстав от седьмого на три очка.

Отставка Анчелотти не заставила себя долго ждать, а на смену ему этим летом пришел 61-летний испанец Рафаэль Бенитес, ранее работавший в АПЛ в «Ливерпуле», «Челси» и «Ньюкасле». Пока получается не очень: после десяти туров «Эвертон» с 14 очками в активе занимает десятое место в турнирной таблице, а в последних трех поединках не набрал ни одного балла.

Тоттенхэм

Этим летом «шпор» возглавил португальский специалист Нуну Эшпириту Санту, ранее работавший в «Вулверхэмптоне». Но долго проработать ему в Лондоне не удалось, поскольку после болезненного поражения в матче с «Манчестер Юнайтед» (0:3) председатель правления Даниєль Леви и руководство клуб провели экстренные переговоры, на которых было решено отправить наставника в отставку.

Новым главным тренером стал итальянец Антонио Конте, уже работавший в другом лондонском клубе – «Челси». Под его руководством «шпоры» пока провели только один поединок, в котором ввосьмером удержали победу над нидерландским «Витессом» (3:2) в Лиге Европы. В АПЛ новый наставник принял команду на девятой строчке турнирной таблицы, с отставанием в пять баллов от зоны Лиги чемпионов.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Тоттенхэм» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.45 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Эвертон»: Пикфорд – Коулман, Кин, Годфри, Холгейт, Таунсенд, Маркес, Ивоби, Дэвис, Грэй, Ришарлисон.

«Тоттенхэм»: Льорис – Санчес, Дайер, Регилон, Эмерсон, Моура, Хейбьерг, Скипп, Алли, Кейн, Хын Мин.

7 ноября, воскресенье