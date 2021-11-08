БЕЛИК: «Колос бился. Видно, что есть жажда исправить положение в УПЛ»

Известный в прошлом футболист Алексей Белик прокомментировал итог матча «Колос» - «Шахтер» (1:3).

«Не легкая, но уверенная победа «Шахтера». «Шахтер» понравился тем, что начал матч интенсивно, сразу начал создавать моменты у ворот «Колоса». Было их очень много. Сначала не реализовывали, но потом помог стандарт.

«Колос» проиграл, но бился на поле. Видно, что есть жажда исправить положение в турнирной таблице», — сказал Белик.