БЕЛИК: «Колос бился. Видно, что есть жажда исправить положение в УПЛ»

Эксперт похвалил команду из Ковалевки за матч с «Шахтером»

  • 08.11.2021 08:25
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БЕЛИК: «Колос бился. Видно, что есть жажда исправить положение в УПЛ»
© ФК Шахтер

Известный в прошлом футболист Алексей Белик прокомментировал итог матча «Колос» - «Шахтер» (1:3).

«Не легкая, но уверенная победа «Шахтера». «Шахтер» понравился тем, что начал матч интенсивно, сразу начал создавать моменты у ворот «Колоса». Было их очень много. Сначала не реализовывали, но потом помог стандарт.

«Колос» проиграл, но бился на поле. Видно, что есть жажда исправить положение в турнирной таблице», — сказал Белик.

Источник — Футбол 1/2/3

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