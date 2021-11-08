Лондонский «Арсенал» одержал минимальную победу над «Уотфордом» в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 1:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|89'
|Юрай Куцка (Уотфорд) получает красную карточку.
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Арсенал).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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