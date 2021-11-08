ДЕ ДЗЕРБИ: «Генуя – прекрасный город, Шевченко сделал правильный выбор»

Известный украинский тренер Андрей Шевченко 7 ноября стал новым главным тренером «Дженоа».

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался об этом назначении.

«Желаю Шевченко всего наилучшего. Генуя – прекрасный город, в котором играет отличный клуб с необходимой инфраструктурой и страстными болельщиками.

Когда-то Шева сделал правильный шаг, когда возглавил сборную Украины. Сейчас он сделал правильный шаг, согласившись переехать в Италию», - сказал Де Дзерби.

Напомним, что Шевченко подписал контракт с «Дженоа» до лета 2024 года.