ДЕ ДЗЕРБИ: «Генуя – прекрасный город, Шевченко сделал правильный выбор»

Наставник «Шахтера» оценил переход украинского тренера

  • 08.11.2021 07:10
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  • 1 комментарий
ДЕ ДЗЕРБИ: «Генуя – прекрасный город, Шевченко сделал правильный выбор»
© УАФ. Андрей Шевченко

Известный украинский тренер Андрей Шевченко 7 ноября стал новым главным тренером «Дженоа». 

Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался об этом назначении.

«Желаю Шевченко всего наилучшего. Генуя – прекрасный город, в котором играет отличный клуб с необходимой инфраструктурой и страстными болельщиками.

Когда-то Шева сделал правильный шаг, когда возглавил сборную Украины. Сейчас он сделал правильный шаг, согласившись переехать в Италию», - сказал Де Дзерби.

Напомним, что Шевченко подписал контракт с «Дженоа» до лета 2024 года.

Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
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    Олег Молодов
    online
    Олег Молодов, 08.11.2021 08:05
    -1
    Физрук поддержал физрука
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