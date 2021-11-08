ДЕ ДЗЕРБИ: «Генуя – прекрасный город, Шевченко сделал правильный выбор»

Известный украинский тренер Андрей Шевченко 7 ноября стал новым главным тренером «Дженоа».
Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби высказался об этом назначении.
«Желаю Шевченко всего наилучшего. Генуя – прекрасный город, в котором играет отличный клуб с необходимой инфраструктурой и страстными болельщиками.
Когда-то Шева сделал правильный шаг, когда возглавил сборную Украины. Сейчас он сделал правильный шаг, согласившись переехать в Италию», - сказал Де Дзерби.
Напомним, что Шевченко подписал контракт с «Дженоа» до лета 2024 года.
Источник — Футбол 1/2/3
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