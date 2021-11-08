Стало известно, почему Чеснаков пропустил матч с Динамо

В поединке 14 тура чемпионата УПЛ с «Динамо» (2:1) капитан полтавчан Владимир Чеснаков не смог помочь своей команде.
Футболист участвовал в предматчевой разминке, был включен в стартовый состав, но почувствовал, что еще находится не в боевой готовности после коронавируса и попросил заменить его.
Напомним, что «Ворскла» занимает в чемпионате УПЛ четвертое место, набрав 28 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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