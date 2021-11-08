Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Я довольный, но впереди очень длинная дорога»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу своей команды над «Колосом» (3:1) в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги.

– Как это быть лидером чемпионата?

– Я довольный, но на самом деле впереди очень длинная дорога.

– Матч был очень сложным для вашей команды?

– Каждый матч сложный. Возможно, мы сами усложнили этот матч. В первом тайме мы должны были забивать больше - 4-5 как минимум. Но, может быть, что нам нравится, что матч открыт до конца. Однако нам надо привыкать закрывать матч заранее. Когда мы пропустили гол, матч опять стал открытым. И это печально, особенно, когда играешь хорошо.

– Вы знали, что «Колос» остался без тренера и будет иметь двойную мотивацию?

– Нет. Мы должны думать о своей мотивации. Мы думали о победе, которая могла вывести нас на первое место.