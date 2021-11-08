В понедельник, 8 ноября, состоится матч 17-го тура Второй лиги Украины А, в котором «Рубикон» примет львовские «Карпаты». Начало в 14:00.
Источник — Sport.ua
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В понедельник, 8 ноября, состоится матч 17-го тура Второй лиги Украины А, в котором «Рубикон» примет львовские «Карпаты». Начало в 14:00.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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