Йожеф САБО: «После второго гола Шахтера пошла бразильская игра»

Специалист – об эффектной победе «горняков» над «Колосом»

  • 08.11.2021 01:40
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Йожеф САБО: «После второго гола Шахтера пошла бразильская игра»
© Футбол 1/2/3. Йожеф Сабо

Известный украинский специалист Йожеф Сабо прокомментировал итог матча «Колос» - «Шахтер» (1:3).

«Игра началась очень живо. Футболисты показали хорошую игру. Забили один мяч, забили второй мяч - и потом пошла бразильская игра. Могли забить третий и четвертый, но игроки «Шахтера» хотели завести этот мяч прямо в ворота.

Игроки «Колоса» молодцы, что воспряли духом. Вторая половина первого тайма была за командой Ковалевки. Я бы сказал, что они выглядели очень хорошо. Но во втором тайме был забит третий мяч и точка», - подытожил Сабо.

Источник — Футбол 1/2/3

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