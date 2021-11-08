Йожеф САБО: «После второго гола Шахтера пошла бразильская игра»

Известный украинский специалист Йожеф Сабо прокомментировал итог матча «Колос» - «Шахтер» (1:3).
«Игра началась очень живо. Футболисты показали хорошую игру. Забили один мяч, забили второй мяч - и потом пошла бразильская игра. Могли забить третий и четвертый, но игроки «Шахтера» хотели завести этот мяч прямо в ворота.
Игроки «Колоса» молодцы, что воспряли духом. Вторая половина первого тайма была за командой Ковалевки. Я бы сказал, что они выглядели очень хорошо. Но во втором тайме был забит третий мяч и точка», - подытожил Сабо.
Источник — Футбол 1/2/3
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