Тренер Колоса: «Ребята отрезками показали содержательную игру с Шахтером»

Исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» Ярослав Вишняк рассказал о домашнем поражении от «Шахтера» (1:3) в матче 14-го тура УПЛ:

– На мой взгляд, игра понравилась болельщикам, и это уже немало для нас. Могу только поблагодарить ребят за то, что они сумели отрезками демонстрировать очень содержательную игру с такой командой, как «Шахтер». Наконец-то удалось забить гол, прервать серию, которая на нас давила. Это основной позитив, который я бы вынес из матча.



– Что больше всего запомнилось в сегодняшней игре?

– Что удавалось создавать немало атак, плюс наш гол. Очень хотелось забить еще, были моменты, но пока довольствуемся тем, что есть. В то же время настораживает игра при стандартах у наших ворот. Мы много пропускаем, и пока не удается решить эту проблему.

– Как будете использовать паузу в чемпионате, связанную с играми сборных?

– Сначала нужно восстановиться, в планах проведение спарринга с нашей командой U-19. Проанализируем поединок с «Шахтером» и будем готовиться к календарному матчу Премьер-лиги с «Десной».

– Не показалось ли вам, что «Шахтер» при счете 2:0 несколько отдал инициативу?

– Да, мне тоже показалось, что «горняки» немного сбавили давление. Где-то хотели придержать мяч, взять его под контроль. Но я опять отмечу, что наши игроки проявили характер, заставили «Шахтер» ошибаться и в итоге приложить больше усилий для победы, чем они хотели. Для нас на сегодня пока и это успех.