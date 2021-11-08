Тренер Колоса: «Ребята отрезками показали содержательную игру с Шахтером»

Ярослав Вишняк рассказал о домашнем поражении от «Шахтера» в матче УПЛ

  • 08.11.2021 00:55
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Тренер Колоса: «Ребята отрезками показали содержательную игру с Шахтером»
© ФК Шахтер Донецк. Ярослав Вишняк

Исполняющий обязанности главного тренера «Колоса» Ярослав Вишняк рассказал о домашнем поражении от «Шахтера» (1:3) в матче 14-го тура УПЛ:

– На мой взгляд, игра понравилась болельщикам, и это уже немало для нас. Могу только поблагодарить ребят за то, что они сумели отрезками демонстрировать очень содержательную игру с такой командой, как «Шахтер». Наконец-то удалось забить гол, прервать серию, которая на нас давила. Это основной позитив, который я бы вынес из матча.
 
– Что больше всего запомнилось в сегодняшней игре?

– Что удавалось создавать немало атак, плюс наш гол. Очень хотелось забить еще, были моменты, но пока довольствуемся тем, что есть. В то же время настораживает игра при стандартах у наших ворот. Мы много пропускаем, и пока не удается решить эту проблему.

– Как будете использовать паузу в чемпионате, связанную с играми сборных? 

– Сначала нужно восстановиться, в планах проведение спарринга с нашей командой U-19. Проанализируем поединок с «Шахтером» и будем готовиться к календарному матчу Премьер-лиги с «Десной».

– Не показалось ли вам, что «Шахтер» при счете 2:0 несколько отдал инициативу?

– Да, мне тоже показалось, что «горняки» немного сбавили давление. Где-то хотели придержать мяч, взять его под контроль. Но я опять отмечу, что наши игроки проявили характер, заставили «Шахтер» ошибаться и в итоге приложить больше усилий для победы, чем они хотели. Для нас на сегодня пока и это успех.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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