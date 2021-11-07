Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Должны быть рады, что взяли три очка»

Наставник «Днепра-1» – о победе над «Ингульцом»

  • 07.11.2021 21:58
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Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Должны быть рады, что взяли три очка»
© Футбол 1/2/3. Игор Йовичевич

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич подвел итог поединка с «Ингульцом» (1:0) в 14-м туре украинской Премьер-лиги.

«Получился действительно тяжелый матч. По событиям на поле все выглядело так, что могло быть еще острее по моментам, по ударам, по владению.

После удаления у соперников нам стало даже сложнее. Не было у них активного выхода из обороны, не было продвижения вперед. Получилось, что твою игру умертвляют своей пассивностью.

Заслуженная победа. Должны быть рады, что взяли три очка. «Ингулец» - команда, которая забрала очки у «Динамо», — сказал Йовичевич.

Источник — Футбол 1/2/3

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