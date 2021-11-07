Козлова и Цуренко узнали соперниц в основной сетке турнира в Линце

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Катерина Козлова, которые успешно выступили в квалификации турнира WTA 250 в Линце, узнали первых соперниц в основе.
Цуренко (№113 WTA) в первом круге сразится с пятой сеяной Екатериной Александровой из России (№32 WTA).
Козлова (№129 WTA) померится силами с еще одним квалифаером Ван Сиюй из Китая (№107 WTA). Победительницу ждет встреча с чемпионкой US Open Эммой Радукану (№21 WTA).
Ранее первых соперниц в Линце узнали Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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