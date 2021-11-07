Вильярреал минимально обыграл Хетафе

В матче 13-го тура испанской Примеры Вильярреал на своем поле минимально обыграл Хетафе со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал полузащитник хозяев Ману Тригерос, отличившийся на 10-й минуте.

Чемпионат Испании. 13-й тур

«Вильярреал» – «Хетафе» – 1:0

Гол: Тригерос, 10 (1:0).

Этот результат позволил «желтой субмарине» прервать серию из четырех матчей без побед. «Вильярреал» с 15 очками занимает 12 место в турнирной таблице, а у «Хетафе» 6 баллов и предпоследняя 19-я строчка.