О чем он? Франков оценил перспективы Миранчука с приходом Шевченко

Вероятно, журналист перепутал «Дженоа» с «Аталантой»

  • 07.11.2021 15:32
  • 1534 просмотра
  • 2 комментария
О чем он? Франков оценил перспективы Миранчука с приходом Шевченко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Миранчук

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков отреагировал на назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера итальянского клуба «Дженоа».

«Это великолепный шанс для Шевченко проявить себя в роли тренера клуба. Это новый опыт для него. Конечно, нет никаких гарантий, что он спасет «Дженоа» от вылета. Он приходит в клуб со своей командой. Думаю, что они быстро наладят связь с игроками. Надеюсь, что Андрею удастся сплотить коллектив и спасти команду от вылета из Серии А.

Думаю, что с приходом Шевченко в «Дженоа» у Алексея Миранчука повысились шансы попасть в команду. Никаких политических закидонов точно не будет, Андрей в этом плане человек компетентный. Язык у них один, думаю, это им может пойти на пользу. В любом случае, теперь следим и болеем за «Дженоа», удачи Андрею и его команде!» - сказал Франков.

На данный момент «Дженоа» располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками в 12 встречах. В следующем матче генуэзцам предстоит принять на своем поле «Рому».

Российский полузащитник Алексей Миранчук выступает за «Аталанту».

Источник — Спорт-Экспресс

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    justhateme
    online
    justhateme, 07.11.2021 15:36
    +2
    поплыл вслед за глазом
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 07.11.2021 15:39
    +1
    Франков настолько гениален, что предвосхитил будущее Это он о том, что Миранчука заберет Дженоа в аренду в январе, в Аталанте у него нет перспектив.
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