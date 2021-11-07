О чем он? Франков оценил перспективы Миранчука с приходом Шевченко

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков отреагировал на назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера итальянского клуба «Дженоа».

«Это великолепный шанс для Шевченко проявить себя в роли тренера клуба. Это новый опыт для него. Конечно, нет никаких гарантий, что он спасет «Дженоа» от вылета. Он приходит в клуб со своей командой. Думаю, что они быстро наладят связь с игроками. Надеюсь, что Андрею удастся сплотить коллектив и спасти команду от вылета из Серии А.

Думаю, что с приходом Шевченко в «Дженоа» у Алексея Миранчука повысились шансы попасть в команду. Никаких политических закидонов точно не будет, Андрей в этом плане человек компетентный. Язык у них один, думаю, это им может пойти на пользу. В любом случае, теперь следим и болеем за «Дженоа», удачи Андрею и его команде!» - сказал Франков.

На данный момент «Дженоа» располагается на 17-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками в 12 встречах. В следующем матче генуэзцам предстоит принять на своем поле «Рому».

Российский полузащитник Алексей Миранчук выступает за «Аталанту».