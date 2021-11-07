ШЕВЧЕНКО: «Новое приключение, чтобы вернуть Дженоа к ее великой истории»

Известный украинский тренер Андрей Шевченко 7 ноября стал новым главным тренером «Дженоа».
45-летний специалист подписал контракт до 2024 года. После своего назначения Шевченко поделился эмоциями.
«Начинаем это новое приключение, чтобы вернуть «Дженоа» к ее великой истории», - написал Шевченко.
Источник — Sport.ua
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