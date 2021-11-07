ШЕВЧЕНКО: «Новое приключение, чтобы вернуть Дженоа к ее великой истории»

Украинский тренер рад возглавит итальянский клуб

  • 07.11.2021 15:21
  • 1339 просмотров
  • 1 комментарий
ШЕВЧЕНКО: «Новое приключение, чтобы вернуть Дженоа к ее великой истории»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Андрей Шевченко 7 ноября стал новым главным тренером «Дженоа». 

45-летний специалист подписал контракт до 2024 года. После своего назначения Шевченко поделился эмоциями.

«Начинаем это новое приключение, чтобы вернуть «Дженоа» к ее великой истории», - написал Шевченко.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    VikyKrasotulechka
    VikyKrasotulechka, 07.11.2021 15:32 (изменен)
    0
    Там Сейчас Маур.( На данную минуту). Возвращает Рому к Великой истории в Матче с Венецией))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности