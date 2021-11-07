Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Надеюсь, Шевченко выделят деньги на усиление состава»

Специалист – о перспективах Андрея Шевченко в «Дженоа»

  • 07.11.2021 14:49
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Надеюсь, Шевченко выделят деньги на усиление состава»
© Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко отреагировал на слухи о том, что Андрей Шевченко в ближайшее время станет главным тренером «Дженоа».

«Если подтвердится информация, что Шевченко принимает «Дженоа», для него это будет интересный челлендж. Всё-таки Андрей Николаевич говорил, что хочет уже поработать на клубном уровне. Для него это будет хорошая школа, хороший клубный опыт.

Конечно, «Дженоа» не топ-клуб, но это один из самых старых клубов в Италии, с историей. Но в любом случае для него это важная ступень в тренерской карьере, ведь он хотел быть в ежедневном тренировочном процессе на клубном уровне.

Согласен, что турнирное положение и статус «Дженоа» не позволяет рассуждать о борьбе за скудетто или медали итальянского чемпионата. Но, думаю, что у Андрея Шевченко будут какие-то договоренности с руководством клуба на этот счёт. Тем более, что «Дженоа» купили американские инвесторы, которые, я надеюсь, будут готовы выделять деньги на усиление состава.

Не думаю, что, если «Дженоа» вылетит из Серии А, клуб расторгнет с Шевченко контракт, ведь они подписывают соглашение минимум на два года. Значит, есть договоренности, есть план, ради которого они пригласили Шевченко и готовы вкладывать средства в кадровое усиление. В противном случае, конечно, ставить высокие задачи будет сложно», - сказал Левченко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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