Новак Джокович – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Седьмого ноября состоится финал Мастерса в Париже.
На корт выйдут лидер мирового рейтинга Новак Джокович из Сербии и второй сеяный Даниил Медведев из России. Время начала матча – 16:00 по Киеву.
Ранее теннисисты провели девять матчей, серб выиграл пять поединков. Последнюю очную встречу в финале US Open выиграл Медведев.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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