Леся Цуренко – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье украинская теннисистка Леся Цуренко (№113 WTA) продолжит борьбу в квалификации турнира WTA 250 в Линце.



В финала отбора соперницей украинки станет Жаклин Кристиан из Румынии (№104 WTA). Время начала встречи – 12:10 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.