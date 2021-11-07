Николай ПАВЛОВ: «Динамо и Шахтеру не хватает ярко выраженных форвардов»

Специалист высказался о неожиданном поражении киевлян

  • 07.11.2021 11:47
  • 400 просмотров
  • 2 комментария
Николай ПАВЛОВ: «Динамо и Шахтеру не хватает ярко выраженных форвардов»
© ФК Динамо

Известный украинский тренер, бывший наставник «Ворсклы» Николай Павлов высказался о неожиданной победе полтавачан над «Динамо» 2:1 в матче чемпионата Украины.

— Любым сериям всегда приход конец. Мне приятно, что «Ворскла», в которой я провел четыре с половиной года, выиграла у чемпиона. Также мне приятно, что эту победу добыл Юрий Максимов, к воспитанию которого в свое время и я приложил руку. Но вообще у меня была беспроигрышная ситуация. Я болел за «Динамо» и за Максимова.

— В чем, на ваш взгляд, главная причина поражения «Динамо»?
— Вы посмотрите, какие перестановки в обороне делает Мирча Луческу, причем в каждом поединке. По-человечески, румынский специалист поступает гениально, он дает возможность всем себя проявить. У «Динамо» сильные защитники, несмотря на их молодость. Тот же Сирота, который вчера не играл, в одном из туров Лиги чемпионов вошел в топ-5 защитников по надежности. Соперники «Динамо» и «Шахтера» не делают таких изменений в обороне, поскольку у них задача в поединках с грандами, не пропустить.   

— А в чем главная проблема «Динамо» в атаке?
— У «Динамо» нет нападающих. Был Артем Беседин, который не много забивал, но он настолько выматывал защитников соперника, что динамовским полузащитников только и оставалось, что забивать. Сейчас «Динамо», да и «Шахтеру» не хватает ярко выраженных форвардов, - сказал Павлов.

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Andrew Tv
    online
    Andrew Tv, 07.11.2021 11:50
    +1
    Форвардов не хватает всему укр футболу. И не 1й год
    Ссылка
    a.fedorenko1953
    online
    a.fedorenko1953, 07.11.2021 11:55
    -2
    Для цього висновку не треба бути великим фахівцем, яким вважає себе Павлов.
    Йди працювати дитячим тренером та виховуй нападників классу Мессі та Ібри!
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