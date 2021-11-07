Николай ПАВЛОВ: «Динамо и Шахтеру не хватает ярко выраженных форвардов»

Известный украинский тренер, бывший наставник «Ворсклы» Николай Павлов высказался о неожиданной победе полтавачан над «Динамо» 2:1 в матче чемпионата Украины.

— Любым сериям всегда приход конец. Мне приятно, что «Ворскла», в которой я провел четыре с половиной года, выиграла у чемпиона. Также мне приятно, что эту победу добыл Юрий Максимов, к воспитанию которого в свое время и я приложил руку. Но вообще у меня была беспроигрышная ситуация. Я болел за «Динамо» и за Максимова.

— В чем, на ваш взгляд, главная причина поражения «Динамо»?

— Вы посмотрите, какие перестановки в обороне делает Мирча Луческу, причем в каждом поединке. По-человечески, румынский специалист поступает гениально, он дает возможность всем себя проявить. У «Динамо» сильные защитники, несмотря на их молодость. Тот же Сирота, который вчера не играл, в одном из туров Лиги чемпионов вошел в топ-5 защитников по надежности. Соперники «Динамо» и «Шахтера» не делают таких изменений в обороне, поскольку у них задача в поединках с грандами, не пропустить.

— А в чем главная проблема «Динамо» в атаке?

— У «Динамо» нет нападающих. Был Артем Беседин, который не много забивал, но он настолько выматывал защитников соперника, что динамовским полузащитников только и оставалось, что забивать. Сейчас «Динамо», да и «Шахтеру» не хватает ярко выраженных форвардов, - сказал Павлов.