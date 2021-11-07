ВИДЕО. VAR-арбитра попросили не акцентировать внимание на нарушении Тамма

На 18-й минуте матча 14-го тура УПЛ «Динамо» – «Ворскла» (1:2) в центре поля защитник полтавчан Йонас Тамм боролся за мяч с нападающим киевлян Эриком Рамиресом. Находясь за спиной оппонента, Тамм высоко поднятой ногой ударил его по лицу. Арбитр в поле Юрий Иванов показал нарушителю желтую карточку.



Инсайдер из судейского корпуса сообщил источнику, что арбитр VAR Виталий Романов не соглашался с таким решением судьи в поле и собирался акцентировать внимание на возможном удалении Тамма. Ведь когда между арбитром в поле и арбитром VAR нет единства, первый получает от второго сигнал и подходит к монитору для просмотра повтора и окончательной оценки ситуации.



Однако Виталий Романов получил указание не акцентировать внимание на этом эпизоде ​​и принять позицию арбитра в поле по желтой карточке Тамму. Потому эпизод заиграли.