ВИДЕО. VAR-арбитра попросили не акцентировать внимание на нарушении Тамма

Неожиданные подробности о матче «Динамо» – «Ворскла»

  • 07.11.2021 11:34
  • 2930 просмотров
  • 15 комментариев
ВИДЕО. VAR-арбитра попросили не акцентировать внимание на нарушении Тамма
© ФК Динамо Киев. Виталий Романов

На 18-й минуте матча 14-го тура УПЛ «Динамо» – «Ворскла» (1:2) в центре поля защитник полтавчан Йонас Тамм боролся за мяч с нападающим киевлян Эриком Рамиресом. Находясь за спиной оппонента, Тамм высоко поднятой ногой ударил его по лицу. Арбитр в поле Юрий Иванов показал нарушителю желтую карточку.
 
Инсайдер из судейского корпуса сообщил источнику, что арбитр VAR Виталий Романов не соглашался с таким решением судьи в поле и собирался акцентировать внимание на возможном удалении Тамма. Ведь когда между арбитром в поле и арбитром VAR нет единства, первый получает от второго сигнал и подходит к монитору для просмотра повтора и окончательной оценки ситуации. 
 
Однако Виталий Романов получил указание не акцентировать внимание на этом эпизоде ​​и принять позицию арбитра в поле по желтой карточке Тамму. Потому эпизод заиграли.

Источник — UA-Football

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 07.11.2021 11:53
    +9
    А хто давав таку вказівку Романову?
    Ссылка
    samird
    samird, 07.11.2021 11:42
    +8
    Это красная без вариантов. Почему Иванов не смотрел ВАР? Ещё одна грубая ошибка была, когда не назначил свободный после паса вратарю.
    Ссылка
    xvalenok02
    online
    xvalenok02, 07.11.2021 11:50
    +4
    Сказали *а*, а дальше молчание.
    Говновброс.
    Ссылка
    VVO
    VVO, 07.11.2021 12:07
    +3
    Черговий висер наших псевдожурналістів. Хто сказав? Що сказав?
    Інсайдер із циклу одна бабка сказала? Пишуть виключно для переглядів і щоб розводити срачі. Адже ще ні під однією з таких статей цих "журналістів" не було прикріплено жодних реальних доказів, а не мені сказали.
    Ссылка
    SeM077
    online
    SeM077, 07.11.2021 12:28
    +1
    samird, 07.11.2021 11:42
    Это красная без вариантов. Почему Иванов не смотрел ВАР? Ещё одна грубая ошибка была, когда не назначил свободный после паса вратарю.
    Ага і червоні Забарвному і Сидорчуку. А також удар від воріт, а не кутовий коли повинні були назначати вільний удар. Не потрібно так однобоко дивитись на суддівство.
    Ссылка
    kruch_
    online
    kruch_, 07.11.2021 12:46
    0
    Голубые совы разнылись .... летели 2:0 и судья не дал победу)))
    Ссылка
    Sergei SSI
    online
    Sergei SSI, 07.11.2021 12:43
    0
    Лучи вернулся! Что вы хотели от кротовской лиги арбитров? Сразу началась травля Динамо с помощью тех судей, которые постоянно душили киевлян. Романов проводит в прошлом туре СКАНДАЛЬНЫЙ матч, и тут сразу на ВАР? Все понятно-отрабатывает пода-ки рыжего. Монзуль после игры Шахты с Минаем кто-нибудь видел на судействе кротов? Вот тото и оно...
    Ссылка
    ILUZIONIST
    online
    ILUZIONIST, 07.11.2021 12:41
    0
    Ну всё, у дырявых есть теперь отмазка, почему они проиграли чемпионат
    Ссылка
    serge_kr
    online
    serge_kr, 07.11.2021 11:59
    0
    Бред
    Ссылка
    DK02
    online
    DK02, 07.11.2021 12:43
    -1
    Я думаю, час писати хрєнь про шуби.
    Ссылка
    Sergei SSI
    online
    Sergei SSI, 07.11.2021 12:39
    -1
    SeM077, 07.11.2021 12:28
    Ага і червоні Забарвному і Сидорчуку. А також удар від воріт, а не кутовий коли повинні були назначати вільний удар. Не потрібно так однобоко дивитись на суддівство.
    Мяч не вышел за линию, у судьи в данном случае идет сигнал на часах. Потому и не возмущалась Ворскла.
    Ссылка
    Sergei SSI
    online
    Sergei SSI, 07.11.2021 12:33
    -1
    Удаление на 18 минуте, и всех остальных последующих спорных моментов не было бы. Пенальти-50 на 50. не назначенный
    Ссылка
    Leo69
    online
    Leo69, 07.11.2021 12:15
    -1
    Это красная карточка без вариантов. Тамм в одном моменте умудрился дважды нарушить правила. Сначала держал руками, а затем зарядил ногой в лицо. Пипец и это на игре с ВАР.
    Ссылка
    Gargantua
    online
    Gargantua, 07.11.2021 12:14
    -1
    цілком очевидна червона
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 07.11.2021 11:53
    -1
    Рыжая шалашовка, беги сюда... твой выход
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности