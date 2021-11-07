Ингулец – Днепр-1. Прогноз на матч Андрея Воробья

Сможет ли Днепр-1 улучшить свою позицию

  • 07.11.2021 07:22
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Ингулец – Днепр-1. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 14-го тура УПЛ «Ингулец» – «Днепр-1».

«В предыдущем туре «Ингулец» сыграл вничью 0:0 с «Вересом», а «Днепр-1» оказался сильнее «Миная» (4:0).

В турнирной таблице УПЛ команда из Петрово с 9 очками идет на 13 месте. Днепряне с 25 баллами находятся на 5 позиции.

Все прекрасно понимаем, в какой ситуации находится «Ингулец». Тяжело им даются матчи, тяжело дается рисунок игры. А забитые мячи для них вообще на вес золота. Поэтому, я не думаю, что дома конкретно в этом матче что-то поменяется. «Днепр-1», наоборот, сейчас показывает неплохой футбол, но в основном в домашних стенах. Но в этом поединке, мне кажется, будет минимальная победа днепрян. Думаю, молодежь «Днепра-1» свой гол забьет. А вот забьет ли «Ингулец», это большой вопрос. Поэтому в этом поединке победа будет за «Днепром-1». У днепрян неплохая линия атаки и линия полузащиты. Тренеру удалось привить свое видение футбола. Поэтому сейчас команда добивается результата», - сказал Воробей.

Матч «Ингулец» – «Днепр-1» состоится 7-го ноября. Начало встречи в 14:00.

Андрій Воробей, Sport.ua

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