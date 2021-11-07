Валерий Федорчук провел 250-й матч в чемпионатах Украины

Матч против «Черноморца» стал 250-м для 33-летнего полузащитника львовского «Руха» Валерия Федорчука в чемпионатах Украины. За 13 сезонов выступления в элитном дивизионе он защищал цвета 9 клубов, являясь совместно с Владимиром Лысенко рекордсменом УПЛ по этому показателю.

57 встреч Федорчук отыграл за «Кривбасс», 49 - за «Мариуполь», 33 - за «Рух», по 29 - за «Днепр» и «Львов», в котором в июле 2008 года состоялся дебют Валерия на высшем уровне, 25 - за «Карпаты», 11 - за «Волынь», 9 - за «Верес» и 8 - за «Динамо».

К слову, юбилейный матч Федорчук отметил третьим дублем в карьере. При этом первый мяч в ворота одесситов оказался для него 20-м в укринских чемпионатах.

Юбилейные матчи Валерия Федорчука в УПЛ