Валерий Федорчук провел 250-й матч в чемпионатах Украины

Матч против «Черноморца» стал 250-м для 33-летнего полузащитника львовского «Руха» Валерия Федорчука в чемпионатах Украины. За 13 сезонов выступления в элитном дивизионе он защищал цвета 9 клубов, являясь совместно с Владимиром Лысенко рекордсменом УПЛ по этому показателю.
57 встреч Федорчук отыграл за «Кривбасс», 49 - за «Мариуполь», 33 - за «Рух», по 29 - за «Днепр» и «Львов», в котором в июле 2008 года состоялся дебют Валерия на высшем уровне, 25 - за «Карпаты», 11 - за «Волынь», 9 - за «Верес» и 8 - за «Динамо».
К слову, юбилейный матч Федорчук отметил третьим дублем в карьере. При этом первый мяч в ворота одесситов оказался для него 20-м в укринских чемпионатах.
Юбилейные матчи Валерия Федорчука в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Федорчука
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
20.07.2008
|
Львов
|
Шахтер (д)
|
2:0
|
50-й
|
12.03.2011
|
Кривбасс
|
Таврия (г)
|
1:2
|
100-й
|
10.08.2013
|
Карпаты
|
Заря (д)
|
0:0
|
150-й
|
04.10.2015
|
Днепр
|
Александрия (д)
|
2:0
|
200-й
|
20.10.2019
|
Мариуполь
|
Днепр-1 (д)
|
1:0
|
250-й
|
06.11.2021
|
Рух
|
Черноморец (г)
|
3:4
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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