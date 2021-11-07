Валерий Федорчук провел 250-й матч в чемпионатах Украины

За 13 сезонов выступления в УПЛ 33-летний хавбек защищал цвета 9 клубов

  • 07.11.2021 03:19
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Валерий Федорчук провел 250-й матч в чемпионатах Украины
© ФК Рух. Валерий Федорчук

Матч против «Черноморца» стал 250-м для 33-летнего полузащитника львовского «Руха» Валерия Федорчука в чемпионатах Украины. За 13 сезонов выступления в элитном дивизионе он защищал цвета 9 клубов, являясь совместно с Владимиром Лысенко рекордсменом УПЛ по этому показателю.

57 встреч Федорчук отыграл за «Кривбасс», 49 - за «Мариуполь», 33 - за «Рух», по 29 - за «Днепр» и «Львов», в котором в июле 2008 года состоялся дебют Валерия на высшем уровне, 25 - за «Карпаты», 11 - за «Волынь», 9 - за «Верес» и 8 - за «Динамо».

К слову, юбилейный матч Федорчук отметил третьим дублем в карьере. При этом первый мяч в ворота одесситов оказался для него 20-м в укринских чемпионатах.

Юбилейные матчи Валерия Федорчука в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Федорчука

Соперник

Счет

1-й

20.07.2008

Львов

Шахтер (д)

2:0

50-й

12.03.2011

Кривбасс

Таврия (г)

1:2

100-й

10.08.2013

Карпаты

Заря (д)

0:0

150-й

04.10.2015

Днепр

Александрия (д)

2:0

200-й

20.10.2019

Мариуполь

Днепр-1 (д)

1:0

250-й

06.11.2021

Рух

Черноморец (г)

3:4

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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