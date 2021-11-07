Динамо потерпело первое с 8 ноября 2020 года поражение в чемпионате Украины

Беспроигрышная серия киевлян составила 30 матчей

  • 07.11.2021 02:20
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  • 1 комментарий
Динамо потерпело первое с 8 ноября 2020 года поражение в чемпионате Украины
© ФК Динамо Киев

«Динамо», уступив «Ворскле», прервало две свои беспроигрышные серии: одну из самых продолжительных в истории чемпионатов Украины общую - из 30 матчей (+25-5) и домашнюю - из 15 (+12=3). Последний раз киевляне уходили с поля побежденными практически год назад - 8 ноября 2020-го  - 0:3 дома с «Шахтером».

К слову, клубу Юрия Максимова впервые удалось взять верх над командой Мирчи Луческу. В 9 предыдущих встречах в УПЛ победу неизменно праздновали подопечные румынского тренера: «Шахтер» нанес 4 поражения «Кривбассу», 2 - донецкому «Металлургу» и 1 - «Оболони», а «Динамо» дважды переиграло «Ворсклу».

Самые продолжительные беспроигрышные серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Период

Тренеры

55 (+42=13)

Шахтер

22.07.2000 - 26.07.2002

Прокопенко (34), Яремченко (3), Скала (18)

48 (+41=7)

Шахтер

11.08.2018 - 23.02.2020

Фонсека (29), Каштру (19)

38 (+31=7)

Динамо

11.05.2014 - 04.10.2015

Ребров

33 (+29=4)

Динамо

12.07.1999 - 22.07.2000

Лобановский

33 (+22=11)

Динамо

21.07.2006 - 01.08.2007

Демьяненко

32 (+28=4)

Шахтер

11.11.2004 - 30.10.2005

Луческу

32 (+26=6)

Динамо

15.04.2001 - 30.05.2002

Лобановский (30), Михайличенко (2)

31 (+30=1)

Шахтер

29.10.2011 - 11.11.2012

Луческу

31 (+21=10)

Динамо

13.06.1993 - 21.05.1994

Фоменко (19), Сабо (12)

30 (+25=5)

Динамо

21.11.2011 - 30.10.2021

Луческу

30 (+23=7)

Металлист

11.11.2012 - 03.11.2013

Маркевич

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 07.11.2021 02:37
    +1
    надеемся, не последнее
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