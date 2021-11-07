Динамо потерпело первое с 8 ноября 2020 года поражение в чемпионате Украины

«Динамо», уступив «Ворскле», прервало две свои беспроигрышные серии: одну из самых продолжительных в истории чемпионатов Украины общую - из 30 матчей (+25-5) и домашнюю - из 15 (+12=3). Последний раз киевляне уходили с поля побежденными практически год назад - 8 ноября 2020-го - 0:3 дома с «Шахтером».

К слову, клубу Юрия Максимова впервые удалось взять верх над командой Мирчи Луческу. В 9 предыдущих встречах в УПЛ победу неизменно праздновали подопечные румынского тренера: «Шахтер» нанес 4 поражения «Кривбассу», 2 - донецкому «Металлургу» и 1 - «Оболони», а «Динамо» дважды переиграло «Ворсклу».

Самые продолжительные беспроигрышные серии в чемпионатах Украины