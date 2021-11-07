Динамо потерпело первое с 8 ноября 2020 года поражение в чемпионате Украины

«Динамо», уступив «Ворскле», прервало две свои беспроигрышные серии: одну из самых продолжительных в истории чемпионатов Украины общую - из 30 матчей (+25-5) и домашнюю - из 15 (+12=3). Последний раз киевляне уходили с поля побежденными практически год назад - 8 ноября 2020-го - 0:3 дома с «Шахтером».
К слову, клубу Юрия Максимова впервые удалось взять верх над командой Мирчи Луческу. В 9 предыдущих встречах в УПЛ победу неизменно праздновали подопечные румынского тренера: «Шахтер» нанес 4 поражения «Кривбассу», 2 - донецкому «Металлургу» и 1 - «Оболони», а «Динамо» дважды переиграло «Ворсклу».
Самые продолжительные беспроигрышные серии в чемпионатах Украины
|
Серия
|
Клуб
|
Период
|
Тренеры
|
55 (+42=13)
|
Шахтер
|
22.07.2000 - 26.07.2002
|
Прокопенко (34), Яремченко (3), Скала (18)
|
48 (+41=7)
|
Шахтер
|
11.08.2018 - 23.02.2020
|
Фонсека (29), Каштру (19)
|
38 (+31=7)
|
Динамо
|
11.05.2014 - 04.10.2015
|
Ребров
|
33 (+29=4)
|
Динамо
|
12.07.1999 - 22.07.2000
|
Лобановский
|
33 (+22=11)
|
Динамо
|
21.07.2006 - 01.08.2007
|
Демьяненко
|
32 (+28=4)
|
Шахтер
|
11.11.2004 - 30.10.2005
|
Луческу
|
32 (+26=6)
|
Динамо
|
15.04.2001 - 30.05.2002
|
Лобановский (30), Михайличенко (2)
|
31 (+30=1)
|
Шахтер
|
29.10.2011 - 11.11.2012
|
Луческу
|
31 (+21=10)
|
Динамо
|
13.06.1993 - 21.05.1994
|
Фоменко (19), Сабо (12)
|
30 (+25=5)
|
Динамо
|
21.11.2011 - 30.10.2021
|
Луческу
|
30 (+23=7)
|
Металлист
|
11.11.2012 - 03.11.2013
|
Маркевич
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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