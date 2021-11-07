Леонид КУЧУК: «Так вернуться в игру и так проиграть – это нонсенс»

Главный тренер «Руха» прокомментировал поражение львовян в матче против «Черноморца» со счетом 3:4.

«Играли очень пассивно, не успевали перестроиться, перекрыть свободных игроков. Но самое интересное, что сегодня утром на предматчевой установке все это игрокам объяснялось. Жаль команду, ребята вернулись в игру в столь тяжелом матче, забили три гола, но пропустили четвертый гол. Неприятно, потому что произошло это после длинной передачи и неконтролируемых подборов... Вернулись в игру благодаря характеру игроков, которые были на поле. Что сказал ребятам после матча? Да ничего. Помолчали. Просто помолчали. Сказал, что мне очень жаль. Жаль футболистов: так вернуться в игру и так проиграть – это нонсенс».