Леонид КУЧУК: «Так вернуться в игру и так проиграть – это нонсенс»

Главный тренер «Руха» прокомментировал поражение в матче с «Черноморцем»

  • 07.11.2021 01:44
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Леонид КУЧУК: «Так вернуться в игру и так проиграть – это нонсенс»
© ФК Рух. Леонид Кучук

Главный тренер «Руха» прокомментировал поражение львовян в матче против «Черноморца» со счетом 3:4.

«Играли очень пассивно, не успевали перестроиться, перекрыть свободных игроков. Но самое интересное, что сегодня утром на предматчевой установке все это игрокам объяснялось. Жаль команду, ребята вернулись в игру в столь тяжелом матче, забили три гола, но пропустили четвертый гол. Неприятно, потому что произошло это после длинной передачи и неконтролируемых подборов... Вернулись в игру благодаря характеру игроков, которые были на поле. Что сказал ребятам после матча? Да ничего. Помолчали. Просто помолчали. Сказал, что мне очень жаль. Жаль футболистов: так вернуться в игру и так проиграть – это нонсенс».

Источник — ФК Рух Львов

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