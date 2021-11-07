Киевское Динамо оформило два «черных» юбилея

«Динамо» провело 40-й матч в чемпионатах Украины под руководством Мирчи Луческу (+31=7-2, 94-22). Порадовать юбиляра киевлянам, увы, не удалось. Мало того, поражение от «Ворсклы» стало 90-м для динамовцев в УПЛ, а для румынского тренера - 100 м в украинской карьере (ЧУ - 37, КУ - 7, СК - 3, ЕК - 53). 88 раз при Луческу уходил с поля побежденным «Шахтер» и 12 - «Динамо».

Куда более радостный юбилей отметил наставник полтавчан Юрий Максимов. Гол бразильца Ранжела оказался 200-м для его команд в украинских чемпионатах. 74 мяча под руководством Максимова забила «Ворскла», 65 - «Кривбасс», 43 - донецкий «Металлург» и 19 - «Оболонь».