Юрий МАКСИМОВ: «Как Запорожец может обогнать Мерседес? Все сложилось»

Наставник «Ворсклы» считает, что команда воспользовалась усталостью «Динамо»

  • 06.11.2021 23:11
  • 1505 просмотров
  • 5 комментариев
Юрий МАКСИМОВ: «Как Запорожец может обогнать Мерседес? Все сложилось»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов считает, что его команде повезло обыграть «Динамо» 2:1 в матче чемпионата Украины.

- Понятно, что «Динамо» было уставшим после матча с «Барселоной», где они полностью отдали все силы, но им не повезло, и они проиграли. И сегодня были уставшими. К тому же сегодня был наш день, нам повезло. Как мы можем обыграть «Динамо»? Та же история, как когда соревнуются «Запорожец» и «Мерседес». Как может «Запорожец» обогнать ушедший вперед «Мерседес», выиграть гонку? Ждать, когда у «Мерседеса» колесо пробьется. Вот и сегодня произошла подобная ситуация.  

- Большинство считает, что ключевым был момент с назначением пенальти. Вы уже посмотрели повтор? Считаете это назначение справедливым?

- Я еще не смотрел, только из раздевалки вышел. Мы радовались, ведь не каждый день обыгрываем «Динамо». Слышал, что «Динамо» год не проигрывало в чемпионате. Даже ничья была бы положительным результатом, или даже если бы мы проиграли при хорошей игре. Мы стоим на разных ступеньках.

Источник — ФК Динамо Киев

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Lesovij7
    online
    Lesovij7, 07.11.2021 00:15
    +1
    Правильно все сказал, чтоб игроки не зазнались. Ато выиграют у Динамо, а потом минаю проиграют.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 07.11.2021 00:19
    0
    BekXan, 07.11.2021 00:06
    Это совершенно не так.Максимов и до этого постоянно на пресухах говорил что запасные игроки дно и не уровень команды и т.д.Постоянно ноет на прессухах что ему что то не так.Это порядком уже всех достало.При этом сам же не хочет работать над своими ошибками.Читая его прессухи за этот матч он уже настраивал команду максимум на ничью или минимальное поражение.С таким настроем или мыслями не должен тренер себя вести так.Максимов сам себе на уме.
    С победой
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 07.11.2021 00:06
    0
    samird, 06.11.2021 23:58
    Он молодец. Этот тот редкий случай, когда ты имеешь возможность прочитать адекватный комментарий, а не трёп из серии: "мы боролись", "ребята старались", "главное верить в себя".
    Это совершенно не так.Максимов и до этого постоянно на пресухах говорил что запасные игроки дно и не уровень команды и т.д.Постоянно ноет на прессухах что ему что то не так.Это порядком уже всех достало.При этом сам же не хочет работать над своими ошибками.Читая его прессухи за этот матч он уже настраивал команду максимум на ничью или минимальное поражение.С таким настроем или мыслями не должен тренер себя вести так.Максимов сам себе на уме.
    Ссылка
    samird
    samird, 06.11.2021 23:58
    -1
    belerilf1, 06.11.2021 23:46
    непонятно зачем он принижает свою команду
    Он молодец. Этот тот редкий случай, когда ты имеешь возможность прочитать адекватный комментарий, а не трёп из серии: "мы боролись", "ребята старались", "главное верить в себя".
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 06.11.2021 23:46
    -2
    непонятно зачем он принижает свою команду
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности