Юрий МАКСИМОВ: «Как Запорожец может обогнать Мерседес? Все сложилось»

Наставник «Ворсклы» Юрий Максимов считает, что его команде повезло обыграть «Динамо» 2:1 в матче чемпионата Украины.

- Понятно, что «Динамо» было уставшим после матча с «Барселоной», где они полностью отдали все силы, но им не повезло, и они проиграли. И сегодня были уставшими. К тому же сегодня был наш день, нам повезло. Как мы можем обыграть «Динамо»? Та же история, как когда соревнуются «Запорожец» и «Мерседес». Как может «Запорожец» обогнать ушедший вперед «Мерседес», выиграть гонку? Ждать, когда у «Мерседеса» колесо пробьется. Вот и сегодня произошла подобная ситуация.

- Большинство считает, что ключевым был момент с назначением пенальти. Вы уже посмотрели повтор? Считаете это назначение справедливым?

- Я еще не смотрел, только из раздевалки вышел. Мы радовались, ведь не каждый день обыгрываем «Динамо». Слышал, что «Динамо» год не проигрывало в чемпионате. Даже ничья была бы положительным результатом, или даже если бы мы проиграли при хорошей игре. Мы стоим на разных ступеньках.